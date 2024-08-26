Katar, Kuveyt'e Yıllık 3 Milyon Ton LNG Tedarik Edecek

Katar ve Kuveyt Arasında LNG Anlaşması

Katar, Kuveyt'e yıllık yaklaşık 3 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarik etme niyetinde. Bu anlaşma, iki ülke arasında önemli bir iş birliğini simgeliyor.

Anlaşmanın Detayları

QatarEnergy tarafından yapılan açıklamada, Katar ile Kuwait Petroleum Corporation arasında 15 yıl süreyle LNG tedarik edecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Anlaşma gereği, Katar, Ocak 2025'ten itibaren Kuveyt'e LNG ihraç edecek.

Katar'ın LNG Üretim Hedefleri

Dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar, mevcut doğal gaz sıvılaştırma kapasitesini 2030 itibarıyla 142 milyon tona çıkarmayı planlıyor. 2023 verilerine göre, Katar 78,5 milyon ton LNG ihraç ederek dünyada en fazla LNG ihraç eden 3. ülke konumuna yükseldi.

Küresel LNG arzı 2022'de 395 milyon ton olarak kaydedilmişti.