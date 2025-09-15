Kayseri'de 1,5 Ton Mühürsüz Et İmha Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Denetim Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yürütülen gıda denetimlerinde önemli bir ihlali bildirdi. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ekiplerin bir ahırın içindeki soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit ettiği belirtildi.

Paylaşımda, tespit edilen etlerin imha edildiği, işletmeye idari para cezası uygulandığı ve olayla ilgili olarak adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir." denildi.