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Kayseri'de Yerli Tramvay Parçalarıyla Tasarruf Sağlandı

Kayseri'de yerli tramvay parçaları üretimi, 120 milyon lira tasarruf sağladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:16
Kayseri'de Yerli Tramvay Parçalarıyla Tasarruf Sağlandı

Kayseri'de Tramvay Parçaları Yerli Üretimle Tasarruf Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından geliştirilen ve tamamen Türk sanayisi ile işbirliği içinde üretilen tramvay parçaları, Kayseri Ulaşım AŞ'nin 120 milyon lira tasarruf etmesine yardımcı oldu.

Yapılan resmi açıklamada, Kayseri Ulaşım AŞ'nin yerli sanayi ile işbirliği yaparak tramvay parçalarının üretiminde önemli bir adım attığı belirtildi. Bu çalışmalar, sektördeki dışa bağımlılığı azaltarak ekonomiye önemli bir katkı sağlıyor.

Başkan Büyükkılıç'tan Yerli Üretime Destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerli tramvay parçalarının üretiminin ekonomik etkilerini değerlendirerek, "Yerli üretim sayesinde milli ekonomiye katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz," dedi.

Büyükkılıç, sözlerine "Bu projelerle Türk sanayisinin gücünü artırma hedefindeyiz ve gelecekteki çalışmalarımızda da aynı kararlılıkla devam edeceğiz," diyerek devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile iş...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile iş birliği içinde yüzde 100 yerli üretilen tramvay parçaları sayesinde şirket 120 milyon lira tasarruf sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile iş...

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile iş birliği içinde yüzde 100 yerli üretilen tramvay parçaları sayesinde şirket 120 milyon lira tasarruf sağladı.

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