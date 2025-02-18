Kazak Petrol Hattı Kapasitesi İHA Saldırısı Sonrası Yüzde 30 Düşecek

Kazaistan petrolünü taşıyan hattın kapasitesi, İHA saldırısı nedeniyle yüzde 30 oranında azalma gösterecek.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:38
Kazak Petrol Hattı Kapasitesi İHA Saldırısı Sonrası Yüzde 30 Düşecek

Kazak Petrol Hattında Kapasite Azalıyor

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Kazakistan petrolünü taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) ait petrol pompalama istasyonunun, insansız hava aracı saldırısı (İHA) nedeniyle zarar gördüğünü duyurdu. İzlenen gelişmelere göre, boru hattının kapasitesinin yüzde 30 oranında düşeceği bildirildi.

Saldırının Detayları

Transneft tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Kuban şehrindeki petrol pompalama istasyonuna yönelik bir İHA saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi. IPC’ye ait bu istasyon, Kazak petrolü taşıyan hattı besliyor. Onarım işlemlerinin 1,5 ila 2 ay arasında sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Piyasalara Etkisi

Transneft’in açıklamasıyla birlikte, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İHA saldırısının Ukrayna tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü ve bu durumun petrol piyasasında da dengesizlik yaratabileceğine dikkat çekti. Medvedev, “Bu saldırı petrol piyasasının dengesini bozabilir, petrol fiyatlarındaki artışa neden olabilir ve Amerikan şirketlerine doğrudan zarar verebilir.” şeklinde konuştu.

CPC’nin Rolü

CPC, Kazakistan’daki Tengiz sahasında çıkarılan petrolü Rusya üzerinden Karadeniz’e taşıyarak, oradan tankerlerle küresel pazarlara ulaştırıyor.

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