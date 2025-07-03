Kazdağları’nın Çilekleri ile Ekonomik Canlanma

Çilek Hasadı Yenice'yi Canlandırıyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesi, son 15 yılda önemli bir üretim merkezi haline gelen çilek ile dikkat çekiyor. Kazdağları'nın eteklerinde, doğal sulama ile beslenen tarlalarda yetiştirilen bu enfes meyve, hem kokusu hem de aromasıyla bölgenin ekonomik dinamizmine hayat veriyor.

Yüzde 97 Çilek Üretimi Yenice'den

Çilek üretiminde Türkiye'nin en uzun hasat döneminin yaşandığı Yenice, toplam 1600 üretici ile 13 bin dekar açık alan ve 78 dekar örtü altı tarlada çilek yetiştiriyor. Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürü Caner Çelik, ilçenin bin pınarlı Kazdağları’nın sularıyla beslenen çilek diyarı olduğunu belirtiyor.

Çelik, Türkiye genelinde toplam 606 bin ton çilek üretiminde, Çanakkale’nin 44 bin 900 ton ile önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Yenice'nin, bu üretimin 41 bin 600 ton kısmını oluşturduğu ve Çanakkale’nin çilek üretiminde yüzde 97’lik bir paya sahip olduğu belirtildi.

Üretim ve İstihdamda Etkili Adımlar

Yenice'deki çilek üretimi, iş gücüne olan yüksek ihtiyaç nedeniyle pek çok ailenin geçim kaynağı oldu. Ayrıca bu bölgedeki çilekler, iklim şartları dolayısıyla diğerlerden farklı olarak daha uzun bir hasat süresine sahip. Firmalar tarafından sağlanan destekler ile üreticiler, nitelik ve verimlilik artışı hedefliyor.

Kalkım Çileği: Neden Farklı?

Çilek üreticisi Mehmet Ülkü, bölgenin hava koşullarının Kalkım çileğinin aroma değerlerini artırarak, diğer bölgelere kıyasla daha üstün hale getirdiğini vurguladı. Ülkü, çileğin ilkbahar ve sonbahar gibi iklimsel olumsuzluklara karşı dayanıklılığının yüksek olduğunu belirterek, “Yedi aylık hasat süresi ile kendini amorti edebilen bir ürün.” dedi.

Son olarak, çileklerin araziden toplanıp hemen soğuk hava depolarına aktarılması gerektiğini hatırlatan Ülkü, tüm süreçlerin hızlı ve güvenli bir şekilde yönetildiğini ifade etti. Böylece Yenice’nin çilekleri, hem yurt içinde hem de yurt dışında değerli birer ürün olarak kalıcı bir yer edinmeye devam ediyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki tarlalarda yetiştirilen ve bölgenin en önemli geçim kaynağı haline gelen enfes kokulu çileklerin hasadı sürüyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki tarlalarda yetiştirilen ve bölgenin en önemli geçim kaynağı haline gelen enfes kokulu çileklerin hasadı sürüyor.