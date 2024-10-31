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KDV İade ve İstisna Uygulamalarında Yeni Düzenlemeler

KDV iade süreçlerinde yapılan değişiklikler, mükelleflerin haklarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:47
KDV İade ve İstisna Uygulamalarında Yeni Düzenlemeler

KDV İade Hakkı Artırıldı

Mükelleflerin katma değer vergisi (KDV) iade haklarına ilişkin önem arz eden düzenlemeler Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile resmi olarak hayata geçirildi.

İade Tutarı Yükseltildi

Tebliğde yer alan bilgilere göre, mükellefler, KDV iade hakkı doğuran işlemleri dolayısıyla herhangi bir inceleme, yeminli mali müşavir raporu veya teminat vermeden 50 bin liralık iade alabilecekler. Bu durum, küçük iade taleplerinin daha hızlı sonuçlandırılmasına katkı sağlayacak.

KDV İstisnaları Genişletildi

Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler doğrultusunda, eğlence ve gezi amaçlı deniz araçlarına, özel yat ve teknelere limanlarda verilen hizmetler için KDV istisnası uygulanmayacak. Ayrıca, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığına uygun araçların teslimi, bakım-onarımı ve imalatına ilişkin istisna hükmü de ayrıca tebliğe eklendi.

Bağış ve İstisna İşlemleri Düzenlendi

Afet bölgesinde yer alan taşınmazların inşası ile ilgili teslim ve hizmetler, yabancı devlet kurumları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı kuruluşlara teslimine ilişkin işlemler de düzenlendi.

Mesleki ve İdari Hizmetler Üzerine Düzenlemeler

Mahkemeler tarafından yükletilen vekalet ücretlerinin ödenmesi durumunda, ilgili serbest meslek makbuzunun davayı kaybeden şahıs adına düzenlenmesi sağlandı. Bu sayede KDV ve gelir vergisi mevzuatındaki farklılıkların giderilmesi amaçlanıyor.

Hızlandırılmış İade Sistemleri

Düşük risk taşıyan sektörlerdeki iade işlemlerinin süreçleri kolaylaştırılacak. Altın, gümüş ve platin ile ilgili faaliyetlerden kaynaklanan iade talepleri için de gerekli raporlar ve teminatlar talep edilmeksizin işlemler gerçekleştirilecek.

Kamu ve Özel Sektör Ayrımı

Kamusal hizmet sunan kurumlar ile özel sektördeki benzer hizmetler, ticari faaliyetler ile eşdeğerde değerlendirilecektir. Yatırım teşvik belgeleri üzerinden talep edilen KDV istisna belgeleri de düzenlendi.

Yapılan bu düzenlemeler, KDV iade süreçlerini kolaylaştırmayı ve mükelleflerin yükümlülüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

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