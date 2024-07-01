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Kefil yok, gelir belgesi yok! Denizbank 50.000 TL hızlı kredi başvurularını açtı

Denizbank, son olarak 'Belgeye, kefile gerek yok!' sloganı altında yeni başlattığı kampanyayla 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini %4,72'den başlayan faiz oranlarıyla ve 36 aya varan vade seçenekleri ile sunuyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 09:32
Kefil yok, gelir belgesi yok! Denizbank 50.000 TL hızlı kredi başvurularını açtı

Denizbank tarafından yapılan bir açıklamada, banka müşterileri için yeni bir kredi kampanyasının başlatıldığı bildirildi. "Belgeye, kefile gerek yok!" sloganı ile başlayan bu kampanyada 50.000 TL'ye kadar düşük faize sahip kredi imkanı sunuluyor. Bu kampanya özellikle paraya çok ihtiyaç duyanlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

"Faiz oranları %4,72'den başlıyor"

Kampanya kapsamında Denizbank ihtiyaç kredisine %4,72'den başlayan faiz oranlarıyla başvurabilirsiniz. Ayrıca kredi kullananlara da 36 aya varan vade seçeneklerinin sunulduğu belirtildi. Bu esnek ödeme planlarının bireylerin borç geri ödemelerini bütçelerine göre ayarlamalarına imkan tanıyor.

Denizbank 50.000 TL hızlı kredi başvurularını açtı

Denizbank'ın sağladığı bu kredinin eğitimden seyahate, kıyafet alımından diğer kişisel harcamalara dek pek çok kullanım alanı bulunuyor. Ayrıca kredi başvurularını internet bankacılığından, MobilDeniz uygulamasından ve ATM'lerde hem hızlı hem de kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi onayını aldıktan sonra kredinin hesabınıza aktarım süreci de oldukça hızlıdır.

Emeklilere Özel Avantajlar Var!

Bu kampanya emekliler için de özel avantajlar sağlıyor. Denizbank aracılığıyla emekli maaşı alanlar 50.000 TL'ye kadar kredi çekme imkanına sahip oluyor. Böylece emekliler acil likidite ihtiyaçlarını karşılayabilir, yakınlarına destek olabilir veya hayallerini gerçekleştirebilirler.

Denizbank'ın kredi kampanyası, belge veya kefil gerektirmeyen basit kayıt süreci sayesinde dikkat çekiyor. Bankacılık işlemlerinin kolaylık ve hızını ön planda tutan yaklaşım, müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Kampanya ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için Denizbank'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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