Kıbrıs Sevdası'nın Güncellenmiş İkinci Baskısı İTO'da Tanıtıldı

Kıbrıs Sevdası'nın İkinci Baskısı Tanıtıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla düzenlenen etkinlik, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ev sahipliğinde, İTO’nun Eminönü Merkez Binası’nda yapıldı.

Kitabın Gelişimi ve Anlamı

Tanıtımda konuşan Avdagiç, kitabın daha önce yayımlandığını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir eseri var, bu eseri daha evvel yayınlamıştık. Sonra kendilerinin katkılarıyla ilave verdikleri bilgileri dikkate alarak geliştirdik. Hem metin olarak geliştirdik hem görsel açıdan geliştirdik ve çok daha etkili bir kitap ortaya çıktı," şeklinde konuştu.

KKTC'nin özgür havasının Kıbrıs'tan sonra en iyi yerin Boğaziçi olduğunu ifade eden Avdagiç, o dönemden günümüze kadar Kıbrıs’a yönelik sorumluluklarını sürdürdüklerini belirtti.

Sembolik Anlam

Avdagiç, etkinliğin sembolik bir anlamı olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıldönümüne iki gün kala bu töreni gerçekleştirmek önemli. Burada göstermek istediğimiz, hiçbir gücün Kuzey Kıbrıs'tan bizleri koparamayacağıdır," dedi.

Kitabın İçeriği

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kendi hayatı üzerinden kutlu ölüm-kalım mücadelesini anlattığı kitap; gazeteci-yazar Nazlı Berivan Ak ile yapılan kapsamlı röportajlara dayanmaktadır. Genişletilmiş yeni bölümler ve fotoğraflarla zenginleştirilen eser, Kıbrıs Türk halkının tarihi mücadelesini, dönüm noktalarını ve önemli şahsiyetlerini belgesel nitelikte sunmaktadır.

Tatar'ın kendi çektiği fotoğrafların da yer aldığı kitap, Kıbrıs’ın yakın tarihine ışık tutan arşiv görüntüleri ve belgeleri içermektedir. Bu eser, Kıbrıs'ta verilen Türklük mücadelesini Cumhurbaşkanı Tatar'ın anlatımıyla etkileyici bir dille aktarmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısında İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konuşma yaptı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan "Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler" adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısında İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda İTO Başkanı Şekib Avdagiç, konuşma yaptı.