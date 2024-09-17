Kiler Holding, Generali Türkiye Sigorta'nın Hisselerini Satın Aldı

Kiler Holding, Türkiye'nin köklü sigorta şirketlerinden Generali Türkiye Sigorta AŞ'nin çoğunluk hisselerini satın aldığını resmi olarak açıkladı. Bu hamle, grubun 2025 yılına kadar olan stratejik hedefleri doğrultusunda finans sektörüne yönelik büyüme arzusu ile paralellik göstermektedir.

Stratejik Hedefler ve Sigorta Sektöründeki Büyüme Beklentisi

Açıklamada, Kiler Grubu'nun, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik büyüme stratejileri ve artan kişi başına gelir oranlarından olumlu etkilenerek sigortacılık alanında sağlam bir büyüme yakalamayı hedeflediği vurgulandı.

Satın Alma Süreci ve Anlaşma Detayları

Kiler Holding AŞ, Generali Türkiye Holding B.V. ve Generali Sigorta Anonim Şirketi ile birlikte, 3 Temmuz 2024 tarihinde hisse devir sürecini başlatmak için bir gizlilik sözleşmesi imzaladı. Bu çerçevede, satın alma işlemi toplamda yaklaşık %99,99 hissenin devrini kapsamaktadır.

Resmi Onay Süreci

Bugün imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi’nin, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Rekabet Kurumu'nun onay süreçlerine bağlı olduğu belirtilmiştir. Hisse devri, gerekli onayların alınmasının ardından geçerli hale gelecektir. Sonuç: Kiler Holding’in bu stratejik hamlesi, Türk finans sektöründe önemli bir hareket alanı oluşturabilir.