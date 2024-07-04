Kimlikle başvuru yetiyor! PTT'den 90.000 TL borç silip süpüren kredi!

PTT, büyük ilgi gören yeni bir kampanya başlattı. Açıklamaya göre, PTT şubelerinde TC kimlik kartını ibraz eden kişiler artık banka ile yapılan anlaşmayla 90 bin TL'ye kadar nakdi kredi alabilecek. Bu kampanya ile bankanın kredi ihtiyacını karşılayan uygun başvuru sahiplerine uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunulmaktadır. Başvuru sahipleri aynı gün PTT'ye başvurarak maddi destek alabiliyor. Kredi notu 1100 ve üzerinde olanlar gelir belgesine gerek kalmadan bu nakit kredi kampanyasından yararlanabiliyor.





PTT KREDİ KAMPANYASI BAŞVURUSU

Bankanın Aktifbank ile yaptığı anlaşma kapsamında PTT üzerinden kredi başvurusu yapmak için SMS göndererek süreci başlatabilirsiniz. "PTT" yazıp boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı 3050'ye göndermeniz yeterli. Bu sayede kredi başvurunuz gerçekleştirilecek ve nakit kredi hakkında detaylı bilgi alacaksınız. Onaylandıktan sonra kredi tutarına banka şubelerinden veya PTT şubelerinden ulaşabilirsiniz. PTT şubeleri üzerinden 24 ay geri ödemeli 90.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak mümkün.

EMEKLİYE KREDİ

Banka, PTT emekli kredisi adıyla emekli maaşı alanlara özel limitleri artırılmış krediler sunuyor. Uygun başvuru sahiplerinin kredi tutarı doğrudan hesaplarına yatırılacak. Kredi notu ve kredi geçmişi olumlu olanlar aynı gün içerisinde başvuru yapıp onay alabilirler. PTT ihtiyaç kredisine başvurabilmek için maaş aktarma işleminin tamamlanmış olması gerekiyor.