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Kira ve Aidatlar İçin Veri Tabanı Oluşturulacak

Ankara Üniversitesi, TESKON ve Apsiyon Bilişim, kira ve aidatları düzenlemek için veri tabanı oluşturma protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:20
Kira ve Aidatlar İçin Veri Tabanı Oluşturulacak

Ankara'da Önemli Protokol İmzalandı

Ankara Üniversitesi, Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) ve Apsiyon Bilişim arasında, Türkiye'deki konutlarda uygulanan kira ve aidatlara yönelik veri tabanı oluşturulması için önemli bir protokol imzalandı.

İmza Törenine Katılım

Protokol imza töreni, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirildi. Törene, Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, TESKON Genel Başkanı Yahya Sağır ve Apsiyon Bilişim Üst Yöneticisi (CEO) Kudret Türk katıldı.

Verimlilik Vurgusu

Rektör Ünüvar, burada yaptığı konuşmada, bu protokolle veri yönetimindeki verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kira ve aidatlarla ilgili kamuoyunda yoğun tartışmaların yaşandığını dile getiren Ünüvar, "Bunlara endeksleme yapmak gerekiyor. Elimizde rasyonel endeks olmazsa atacağımız adımlar sağlıklı olmaz." dedi.

Akademik ve Pratik Becerilerin Birleştirilmesi

Rektör Ünüvar, protokolün pratik kabiliyeti akademik beceriyle birleştireceğini vurguladı: "Doğru ölçülere göre adım atmış olacağız, böylece toplum daha gerçekçi endekslerle karar alacak."

Apsiyon Bilişim'den Analiz Yöntemi

Apsiyon Bilişim CEO'su Kudret Türk, aidat ve kiraların endekslenmesinin önemine değinerek, "Türkiye genelinde çok ciddi veri birikimimiz var. Yaklaşık 12-13 yıldan beri oluşturduğumuz sistemimiz mevcut. Ancak dağınık olan bu verileri anlamlı hale getirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı. Türk, veri tabanı ile doğru analizlerin yapılacağına ve çıkan istatistiklerin herkesle paylaşılacağına dikkat çekti.

Yanlış Bilgilendirmenin Önüne Geçme Amacı

TESKON Genel Başkanı Sağır ise, oluşturulacak veri tabanının vatandaşları yanlış bilgilendirmelere karşı koruyacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından, "Araştırma, Geliştirme, Uygulama, Danışmanlık Hizmetleri ve Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Ankara Üniversitesi (AÜ), Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) ve Apsiyon Bilişim arasında...

Ankara Üniversitesi (AÜ), Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) ve Apsiyon Bilişim arasında AÜ Rektörlüğünde, Türkiye'deki konutlarda uygulanan kira ve aidatlara ilişkin veri tabanı oluşturulması için protokol imzalandı.

Ankara Üniversitesi (AÜ), Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) ve Apsiyon Bilişim arasında...

Ankara Üniversitesi (AÜ), Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) ve Apsiyon Bilişim arasında AÜ Rektörlüğünde, Türkiye'deki konutlarda uygulanan kira ve aidatlara ilişkin veri tabanı oluşturulması için protokol imzalandı.

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