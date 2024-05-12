Kiracılar ev sahibi oluyor! 60 ay vade ile çabucak ev sahibi olun! İşte Detaylar..

Ev fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşların konut sahibi olabilmek için daha fazla finansal desteğe yönelmelerine sebep oldu. Bu durum, kredi kullanımı ve ödeme planları konusunda endişe duyan bireyler için uzmanlar tarafından yapılan detaylı geri ödeme hesaplamalarını gündeme getirdi. Haberimizde bu hesaplamaların detaylarına yer verdik...

2024 yılında herkesin bir ev sahibi olması için 60 ay vadelik konut kredisi seçenekleri sunuluyor! 700 bin TL'lik konut kredisinin geri ödeme planları Mayıs ayı itibarıyla hazırlandı. İşte o planlar...





Ev sahibi olmayı planlayanlar için Mayıs ayında bankaların güncellenen konut kredisi faiz oranları büyük önem taşıyor. 700.000 TL tutarında konut kredisi çeken bireylerin, 60 aylık dönemde yapacakları aylık taksit ödemeleri detaylı bir şekilde hesaplandı.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir değişiklik yapmama kararı sonrası, ipotek faizleri ve bunların hesaplamaları bu hafta dikkatle incelenmeye başlandı. Nisan ayının sonunda yapılan analizlere göre, 700.000 TL değerindeki 60 ay vadeli bir konut kredisinin aylık geri ödeme miktarları şöyle sıralanıyor:

%2,99 faiz ile aylık taksitleriniz 25.239 TL olur.

%3,13 faiz ile aylık taksitleriniz 26.002 TL olur.

%3,15 faiz ile aylık taksitleriniz 26.111 TL olur.

%3,25 faiz ile aylık taksitleriniz 26.663 TL olur.

%3,36 faiz ile aylık taksitleriniz 27.275 TL olur.

%3,55 faiz ile aylık taksitleriniz 28.345 TL olur.

%3,69 faiz ile aylık taksitleriniz 29.144 TL olur.

%3,75 faiz ile aylık taksitleriniz 29.489 TL olur.

%3,79 faiz ile aylık taksitleriniz 29.719 TL olur.

%3,89 faiz ile aylık taksitleriniz 30.299 TL olur.

Merkez Bankası Mayıs Ayı Faiz Oranı

Mayıs 2024'te, 700.000 TL'lik konut kredileri için aylık taksitler 25.239 TL olarak hesaplanıyor. Konut alımı ya da satımı düşünen bireyler, bankaların sunmuş olduğu en güncel konut kredisi faiz oranlarını da merak ediyorlar. Bu bilgilere, ilgili bankanın internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtiliyor