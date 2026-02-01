Kırıkkale'de çöpten enerji: Yılda 5 milyon kilovat ile bin 500 eve elektrik

Kırıkkale'de çöpten enerji üretimi: Yılda 5 milyon kilovat elektrik

Kırıkkale'de faaliyet gösteren katı atık tesisinde evsel atıklar çevreye zarar vermeden elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Yılda yaklaşık 65 bin ton evsel atığın işlendiği tesiste üretilen 5 milyon kilovat elektrik ile bin 500 evin yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Tesisin çalışma prensibi

Katı atık tesisinde depolanan çöpler zamanla çürüyerek metan gazı oluşturuyor. Bu gaz, tesisin motorlarında yakılarak elektrik üretiminde kullanılıyor ve üretilen enerji anlık olarak enterkonnekte sisteme veriliyor. Metan gazının enerjiye dönüştürülmesiyle hem çevre kirliliği azalıyor hem de ekonomiye katkı sağlanıyor.

Yetkililerin açıklamaları

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, katı atıkların tesiste bertaraf edilerek metan gazından elektrik üretildiğini belirterek, "Kırıkkale’de topladığımız katı atıkları bu tesisimizde bertaraf ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Kırıkkale’de 65 bin ton evsel atığı bertaraf ettik. Bu atıklardan oluşan metan gazından elektrik enerjisi elde ediyoruz. Böylece yaklaşık bin 500 evin enerji ihtiyacını karşılamış oluyoruz" dedi.

Elektrik Santrali Tesis Müdürü Cafer Narin, çöplerin yaklaşık 3 ay içinde çürüyerek metan gazı oluşturduğunu, bu gazla çalışan motorlarla üretilen elektriğin enterkonnekte sisteme verildiğini belirterek, "Santralimizde metan gazıyla çalışan motorlarımız bulunuyor. Bu motorlar elektrik üretimi yapıyor. Üretilen elektriği anlık olarak enterkonnekte sisteme veriyoruz. Yılda ortalama 5 milyon kilovat elektrik üretiyoruz" diye konuştu.

Katı Atık Yönetimi Belediyeler Birliği Müdürü Hacer Şeran ise atıkların kontrollü şekilde depolanmasıyla çevre kirliliğinin önlendiğini ve metan gazından enerji üretilerek sera gazı salınımının azaltıldığını vurguladı. Şeran, "Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını korumaktayız. Çöpün parçalanmasıyla oluşan metan gazını elektrik enerjisine çevirerek karbon ayak izinin ve sera gazı salınımının düşürülmesine katkı sağlamaktayız" şeklinde konuştu.

Öte yandan, çöp depolama sahası aynı zamanda yiyecek arayışıyla bölgeye gelen çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

