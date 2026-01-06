Kırşehir'de 2026 Şehir İçi Ulaşım Tarifesine Zam: Tam 25 TL, Öğrenci 18 TL

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:39
KIRŞEHİR (İHA) — 20 Kasım 2025

Kırşehir’de şehir içi toplu ulaşım ücretleri, Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda 2026 yılı için zamlandı.

Belediye Meclisi’nin 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantısının ikinci oturumunda alınan karara göre, şehir içi otobüs hatlarında uygulanan ücret tarifesi güncellendi. Buna göre, daha önce 19 TL olan tam biniş ücreti 25 TLye yükseltildi.

Öğrenci biniş ücreti ise 13 TLden 18 TLye çıkarıldı. Ayrıca, ikametgahı Kırşehir’de bulunan öğrenciler için uygulanan indirimli biniş ücreti 8 TLden 13 TLye yükseltildi.

Yeni ücret tarifesi, kent genelindeki şehir içi otobüs hatlarında uygulamaya başlandı.

