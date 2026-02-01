Kıvanç: Rekabet Kuralları Her Gün Yeniden Yazılıyor

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, menşe kavramının önemini vurgulayarak Gümrük Birliği'nin revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:52
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ve Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde düzenlenen "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kuralları Eğitimi"nde iş dünyasına seslendi.

Küresel ticaret artık sadece mal üretmekten ibaret değil

"Küresel ticaret artık kabuk değiştiriyor. Özellikle ABD seçimleri sonrası gümrük vergileri stratejik bir politika aracı olarak kullanılmaya başlandı. Rekabetin kuralları her gün yeniden yazılıyor. Biz sanayiciler için üretim bandındaki verimlilik ne kadar önemliyse, ürettiğimiz malın gümrük kapılarından geçerken sahip olduğu kimlik, yani ’menşe’ kavramı da o kadar hayati önem taşıyor" dedi.

Yeni kurallar, malların AB’ye imtiyazlı giriş vizesi, yani bir nevi ticari Schengen’idir.

AB anlaşmaları ve Gümrük Birliği uyarısı

AB’nin Mercosur ve Hindistan ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA) Türk sanayisi için tehdit oluşturduğuna da değinen Kıvanç, "Bu anlaşmalar, AB pazarındaki imtiyazlı konumumuzu erozyona uğratabilir. Türk sanayisi için Gümrük Birliği’nin revize edilmesi artık önemli bir zorunluluk halini almıştır" diye konuştu.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları