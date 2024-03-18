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Kıyıda köşede 11 bin TL'si olan yaşadı! O ilde yok parasına arsa tapusu dağıtıyor!

Yastık altındaki parasını arsa ve araziye yatırım yapmak için kullananların sürekli takip ettiği Milli Emlak’tan o şehirde uygun fiyatlı arsanın satışını duyurdu. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 18.03.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 14:53
Kıyıda köşede 11 bin TL'si olan yaşadı! O ilde yok parasına arsa tapusu dağıtıyor!

Sürekli olarak değişik illerde uygun fiyatlı arazileri vatandaşa sunan Milli Emlak’tan yeni bir ilan duyurusu geldi. Detaylar haberimizde…

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MİLLİ EMLAK TARİHİ VERDİ 'ELİNİ ÇABUK TUTAN 11 BİN TL'YE TAPU SAHİBİ OLACAK'

Milli Emlak çok ucuza arsa sahibi olma fırsatını duyurdu.

Artan enflasyon ve yüksek yaşam maliyetleri insanların cüzdanlarını olumsuz etkiledi. Mülkiyet hakkına sahip olmak isteyen vatandaşlar ise fiyatı duyunca umudunu yitirdi.

Ancak Milli Emlak'ta satılık arsa piyasa koşullarının çok altında olsa da sakinlerine büyük bir fırsat sunuyor. Milli Emlak'ta yayınlanan ilanda fiyatın son derece düşük olması dikkat çekti.

MİLLİ EMLAK'TAN DEV FIRSAT

Afyonkarahisar'da satılık arsanın fiyatı 11 bin TL olarak belirlendi. Afyonkarahisar'da satışa çıkacak arsaya 1.100 TL garanti bedeli karşılığında katılabilirsiniz.

TARİHİ BELLİ OLDU

Afyonkarahisar'da 4 Mart'ta saat 08.45'te satışa sunulacak arazi, arazinin yeni sahibi olacak ve açık artırmada en yüksek teklifi veren arazinin yeni sahibi olacak.

Ayrıca Milli Emlak'ın düzenlediği ihale kapsamında arsa sahibi olan vatandaşların, sahip oldukları yeni gayrimenkuller için beş yıl süreyle arazi vergisi ve KDV'den muaf tutulacağı açıklandı.

Duyurulara ilişkin detaylı bilgiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü internet sitesinden veya milliemlak.gov.tr resmi internet sitesinden ulaşılabilir.

TAHMİN EDİLEN İHALE BEDELİ: ₺11.000,00

TEMİNAT BEDELİ: ₺1.100,00

UYGUN YÜZÖLÇÜMÜ: 34,00 m²

İHALE TARİHİ: 04/04/2024

İHALE SAATİ: 08:45

İHALE YERİ: Afyonkarahisar / Çay

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