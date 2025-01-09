KKB Genel Müdürü Şahin, 2025 İçin İyimser Beklentilerde Bulundu

KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, 2025'in bankacılık sektörü için umut verici geçeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:09
KKB Genel Müdürü Şahin, 2025 İçin İyimser Beklentilerde Bulundu

KKB Genel Müdürü Şahin'den 2025 İçin Umut Verici Açıklama

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Genel Müdürü Gökhan Şahin, bankacılık sektörünün 2025 yılında daha parlak bir dönem geçireceğine dair iyimser öngörülerde bulundu. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şahin, Türk bankacılık ve finans sektörünün güçlü sermaye yapısı ve hızlı değişim adaptasyonu sayesinde zorlu süreçleri geride bıraktığını vurguladı.

Finans Dünyası Zorlu Süreçleri Geride Bıraktı

Şahin, Kredi Kayıt Bürosu’nun, bireyler ve kurumlar için finansal sistemdeki kredi bilgilerini topladığını ve bu durumu finans sektörü güveni için kritik bir unsur olarak değerlendirdi. “Kurum olarak günlük yaklaşık 20 milyon, yıllık 7,3 milyar sorgu yanıtlıyoruz. Bu rakamın 2024’te yıllık 8 milyarı aşmasını bekliyoruz” dedi.

Veri Güvenliğine Önem Veriliyor

Veri güvenliğinin KKB için hayati önemde olduğunu ifade eden Şahin, BDDK düzenlemeleri çerçevesinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirtti. KKB’nin, 30 yıllık geçmişiyle kredi piyasalarının etkinliğine katkı sağlamak için teknoloji ve inovasyonu odak noktasına koyduğunu dile getirdi.

Yenilikçi Ürünler ve Sürdürülebilirlik Üzerine Çalışmalar

KKB'nin geliştirdiği ürün ve hizmetlerin toplumsal fayda sağladığını kaydeden Şahin, 2024’te yapay zeka projeleri ve finansal sürdürülebilirlik odaklı yeni platformlar gibi birçok yenilikçi girişim planladıklarını duyurdu. Findeks platformunun 10. yılına özel sürdürülebilirlik endeksleri konusunda da çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Uluslararası İşbirlikleri ve Gelecek Hedefleri

Şahin, KKB'nin Avrupa ve Avrasya Kredi Büroları birliklerine üye olduğunu belirterek, uluslararası işbirliklerinin önemine dikkat çekti. “Yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve kendi inovatif çalışmalarımızı uluslararası platformlarda paylaşarak sektör gelişimine katkıda bulunuyoruz” dedi.

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