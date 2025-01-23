KKM Hesap Bakiyeleri Düşmeye Devam Ediyor: Yeni Rakamlar

KKM Hesap Bakiyeleri Düşmeye Devam Ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçtiğimiz hafta 38 milyar 99 milyon lira azalarak 1 trilyon 47 milyar 475 milyon liraya düştü. Bu düşüş, KKM'nin %3,5'lik bir azalma yaşadığını göstermektedir.

Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 17 Ocak haftasında 27 milyar 127 milyon lira artarak 16 trilyon 56 milyar 818 milyon liraya ulaştı. Öte yandan, toplam mevduat ise 303 milyar 954 milyon lira artış göstererek 19 trilyon 126 milyar 770 milyon lira oldu.

Tüketici Kredilerine Dikkat

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, 2 trilyon 21 milyar 103 milyon lira olarak belirlendi. Bu rakam, 17 Ocak itibarıyla 9 milyar 130 milyon lira azalmıştır. Kredilerin dağılımı ise şöyle: 517 milyar 816 milyon lira konut, 71 milyar 598 milyon lira taşıt ve 1 trilyon 431 milyar 690 milyon lira ihtiyaç kredilerinden oluşuyor.

Kredi Kartı Alacaklarında Düşüş

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da %2 azalışla 1 trilyon 796 milyar 715 milyon lira seviyesine gerilemiştir. Bu alacakların 643 milyar 493 milyon lirasını taksitli borçlar, 1 trilyon 153 milyar 222 milyon lirasını ise taksitsiz borçlar oluşturuyor.

Yasal Öz Kaynaklar Artış Gösterdi

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar, 301 milyar 459 milyon lira seviyesine ulaşarak 3 milyar 723 milyon lira artış gösterdi. Bu süreçte, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 68 milyar 169 milyon lira artarak 3 trilyon 469 milyar 635 milyon lira oldu.

Sonuç olarak, KKM bakiyesi toplam mevduatın %5,48'ine tekabül etmekte ve bu düşüş, ekonomi üzerindeki etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.