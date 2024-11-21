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KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat hesaplarında düşüş sürerken, sektör kredi hacmi de artış gösteriyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:31
KKM Hesap Bakiyelerinde Düşüş Devam Ediyor

KKM Hesap Bakiyeleri Erken Yıl Sonunu İşaret Ediyor

Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM), geçen hafta 39 milyar 337 milyon lira azalış göstererek 1 trilyon 250 milyar 245 milyon liraya düştü. Bu rakam, KKM'nin toplam mevduat içerisindeki payının %6,82 olduğu anlamına geliyor.

Bankacılık Sektöründe Kredi Büyümesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültende, sektördeki kredi hacminin 15 Kasım itibarıyla 11 milyar 818 milyon lira artarak 15 trilyon 160 milyar 652 milyon liraya ulaştığı belirtildi. Bu dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı ise, bankalar arası dahil, 434 milyar 936 milyon lira artış göstererek 18 trilyon 326 milyar 3 milyon liraya yükseldi.

Tüketici Kredilerindeki Değişim

Tüketici kredilerinin toplam tutarı, 15 Kasım itibarıyla 3 milyar 662 milyon lira azalarak 1 trilyon 893 milyar 524 milyon liraya indi. Söz konusu kredilerin 488 milyar 561 milyon lirası konut, 74 milyar 93 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 330 milyar 870 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Ayrıca, taksitli ticari kredilerde ise %19,577 oranında bir artış yaşandı ve bu tutar 2 trilyon 9 milyar 406 milyon lira oldu.

Kredi Kartı Alacakları Yükselişte

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, %0,5 artışla 1 trilyon 676 milyar 521 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı borçlarının 582 milyar 246 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 94 milyar 275 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluşuyor.

Yasal Öz Kaynaklarda Artış

Bankacılık sektöründeki takipteki alacaklar, 15 Kasım itibarıyla 4 milyar 8 milyon lira artışla 280 milyar 287 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 207 milyar 709 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları da 5 milyar 797 milyon lira artarak 3 trilyon 299 milyar 246 milyon liraya ulaştı.

KKM hesap bakiyelerindeki devam eden düşüş, piyasa dinamiklerini etkilemeye devam ediyor. Ekonomi uzmanları, KKM'nin yerine alternatif hesap türlerinin daha fazla ilgi görebileceğini öne sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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