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KKTC'den 10. Dünya Helal Zirvesi'ne Katkı: Fikri Ataoğlu'ndan Önemli Mesajlar

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, turizmin çeşitlenmesine dikkat çekti ve helal turizmin potansiyelini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:52
KKTC'den 10. Dünya Helal Zirvesi'ne Katkı: Fikri Ataoğlu'ndan Önemli Mesajlar

KKTC, Helal Turizmde Yeni Bir Destinasyon Oluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 10. Dünya Helal Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Ataoğlu, KKTC'nin sadece bir turizm ve eğitim adası değil, aynı zamanda gelişen ve her yıl ilgi çeken bir destinasyon olduğunu vurguladı.

Turizm Yelpazesi Genişliyor

Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, "Bizi sadece güneş, deniz ve kumsal üçgeni ile tanımayın. Ülkemiz; sağlık turizmi ve helal turizmi gibi alternatif alanlarda da güçlü bir potansiyel sunmaktadır.” şeklinde konuştu.

Dünya Helal Zirvesi 10. Yılında Büyüyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla düzenlenen ve bu yıl onuncu kez kapılarını açan Dünya Helal Zirvesi, "Helalde Başarılı 10. Yıl" mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

KKTC'nin turizm çeşitliliği ve helal turizmi konusundaki hedefleri, zirvenin hedefleriyle paralellik gösteriyor ve bu durum sektör için umut verici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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