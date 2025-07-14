Kocaeli'deki Otomotiv Test Merkezi, Yerli ve Yabancı Firmalar İçin Önemli Bir Kaynak

Kocaeli'de 2018 yılında faaliyete geçen Otomotiv Test Merkezi, Türk Akreditasyon Kurumu onayı ile hem yerli hem de yabancı otomotiv firmalarına hizmet sağlıyor.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) desteğiyle hizmet veren bu merkez, her yıl yurt dışına akan yaklaşık 3 milyon avronun Türkiye'de kalmasını sağlayarak önemli bir ekonomik katkı sunuyor.

Genişleyen Test Hizmetleri

30 kişilik bir ekip tarafından işletilen merkezin sunduğu testler arasında dayanıklılık, ömür, titreşim, şok, iklimsel koşullar, motor ve emisyon testleri yer alıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde toplamda 200 test gerçekleştirildi.

Otomotiv sektörünün yanı sıra savunma, raylı sistemler ve makine ekipmanları sektörlerinde de hizmet veren test merkezi, İngiltere, Fransa, Almanya gibi 9 farklı ülkeye test hizmeti sunmaktadır.

Önemli Bir İhtiyaç

Merkezin müdürü Şükrü Özen, otomotiv parçalarının Avrupa genelinde test hizmetlerinin sağlandığını belirtti. Üretim süreçlerinde oluşan test ihtiyaçlarının anında karşılandığını vurguladı ve "Ürettiklerimizin kalitesini test ediyoruz. Bu sayede ürünler, uluslararası standartlara göre akredite ediliyor," ifadelerini kullandı.

Özen, hizmet ihracatının sürekli büyüdüğünü ve son olarak Fransa'ya test hizmeti sunduklarını dile getirdi. "Yurt dışında üretilen parçaları test edip, raporlarını firmalarımıza gönderiyoruz,” diyerek süreç hakkında bilgi verdi.

Ekonomik Avantaj ve Hızlı Müdahale

Merkez, firmalara hızlı müdahale imkanı sunarak, sorunların yerinde çözümlenmesini sağlıyor. Ayrıca, yurt dışına gönderilecek ürünlerin lojistik maliyetlerini minimize ederek, firmalara ekonomik avantajlar sağlıyor.

Özen, "Amacımız, yerli üreticilerin test ihtiyaçlarını yurt dışına gitmeden karşılamalarını sağlamak. Bu noktada, firmalara ücretlendirme konusunda destek olmaya çalışıyoruz," dedi.

Ayrıca, savunma ve havacılık projelerinde ana sanayi ve tedarikçilerine de hizmet verdiklerinin altını çizen Özen, "Projelerin tüm yönetim süreçlerini üstleniyoruz," ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) hizmet veren Otomotiv Test Merkezi, iç piyasanın yanı sıra yurt dışındaki firmalara da hizmet veriyor. Merkezin müdürü Şükrü Özen açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (TOSB) hizmet veren Otomotiv Test Merkezi, iç piyasanın yanı sıra yurt dışındaki firmalara da hizmet veriyor. Merkezin müdürü Şükrü Özen açıklamalarda bulundu.