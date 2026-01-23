Konfederasyonlardan Uyarı: Dijital Dönüşüm Çalışma Hayatında Sosyal Adaletsizlikleri Derinleştirebilir

İşçi ve memur konfederasyonlarının genel başkan ve yöneticileri, dijital dönüşümün çalışma hayatındaki etkilerini 14. Çalışma Meclisi'nde değerlendirdi. ATO Congresium'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşmacılar, dijitalleşmenin doğru yönetilmediği takdirde yeni eşitsizlikler ve güvencesiz çalışma biçimlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Oturumlar ve katılımcılar

Toplantıda “Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm”, “Dijitalleşmenin Çalışma Modelleri ve Sendikal Örgütlenmeye Etkileri” ve “Dijitalleşmenin Kamu Çalışma Hayatına Etkileri” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar söz aldı.

Memur-Sen: Dijitalleşme kamu hizmetlerini de dönüştürüyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dijital dönüşümün yalnızca özel sektörü değil kamu yönetimi ve kamu hizmetlerini de güçlü biçimde etkilediğini belirtti. Yalçın, bilişim sistemleri ve e-uygulamalarla hizmetlerin hızlandığını, kalite ve çeşitliliğin arttığını ifade etti. Ayrıca Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) çatısı altında 25 ülkeden yaklaşık 30 milyon çalışanı bir araya getirdiklerini hatırlattı.

Yalçın, dijital dönüşümün yeni meslekler yaratırken bazı meslekleri ortadan kaldırabileceğine dikkat çekerek, uzaktan ve esnek çalışma modellerinin iş yeri, mobbing ve iş kazası tanımlarını hukuki açıdan değiştirdiğini vurguladı. Yalçın ayrıca, dijitalleşmenin nasıl, kimin için ve hangi değerlerle yönetileceğinin belirleyici olduğunu söyledi ve çalışanların algoritmalarla salt performansa indirgenemeyeceğini ifade etti.

Türkiye Kamu-Sen: Sürecin yanlış yönetimi sosyal adaletsizliği artırır

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 14. Çalışma Meclisi'nin Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşüne katkı sağlayacağını belirtti. Kahveci, içinde bulunulan dönüşümün doğru yönetilmemesi halinde sosyal adaletsizlikleri derinleştirebileceğini, istihdamı daraltabileceğini ve yeni kırılganlıklara yol açabileceğini vurguladı. Teknolojik ve sosyoekonomik adaletsizliklerin önlenmesinin önemine dikkat çekti.

HAK-İŞ: Sosyal diyalog mekanizmaları işletilmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 2009'dan bu yana toplanamamasını eleştirerek Türkiye’nin sosyal diyalog mekanizmalarını etkin kullanmakta yetersiz kaldığını söyledi. Arslan, yeni çalışma biçimlerinin getirdiği fırsatların değerlendirilirken sosyal devlet sorumluluğundan uzaklaşılmaması gerektiğini belirtti ve sosyal boyutun ihmal edilmemesinin önemine işaret etti.

TÜRK-İŞ: Dijital dönüşüm çalışanların yararına planlanmalı

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, dijitalleşmenin doğru politikalarla yönlendirilmediğinde çalışma yaşamında yeni eşitsizliklere ve güvencesiz çalışmaya yol açabileceğini savundu. Ağar, sendikaların dijitalleşmeye karşı olmadığını; ancak bunun çalışanların aleyhine değil yararına işleyecek şekilde planlanması gerektiğini söyledi. Uzaktan ve esnek çalışmanın açık kurallara bağlanmasını, mesai ve dinlenme sürelerinin netleştirilmesini ve çalışanların alınan kararlarda söz hakkı sahibi olmasını talep etti.

Ağar ayrıca, dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkacak yeni beceri ve eğitim ihtiyaçlarının maliyetinin çalışana yüklenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Verilmesi gereken diğer düzenlemeler arasında kayıt dışı istihdamla mücadele, vergi adaleti, iş sağlığı ve güvenliği, zorunlu arabuluculuk uygulaması ve kıdem tazminatı konuları sayıldı. Ağar, emeğin korunmadığı, gelir adaletinin sağlanmadığı ve sendikal özgürlüklerin güçlendirilmediği bir ortamda kalıcı toplumsal refahın mümkün olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

