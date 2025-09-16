Konut satışları 8 ayda 978 bin 70 ile 1 milyona yaklaştı — İpotekli satışlarda yükseliş

Konut satışları 8 ayda 978 bin 70 ile 1 milyona yaklaştı

Türkiye genelinde konut satışları, ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 21,3 artarak 978 bin 70 adede yükseldi. Ağustos ayındaki verilerle birlikte artış grafiği 14. aya taşındı.

Konut satış verileri

TÜİK'in ağustos ayına ilişkin istatistiklerine göre, ağustosta ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 143 bin 319 oldu. Bu, yılın en yüksek aylık verisi olarak dikkat çekti. Ağustosta ipotekli satışlar yüzde 45,2 artarak 19 bin 712 olarak gerçekleşti ve toplam içindeki payı yüzde 13,8'e yükseldi. Ocak-ağustos döneminde ipotekli konut satışları yüzde 84,6 artışla 141 bin 227 seviyesine ulaştı.

KONUTDER: Birinci el ve kredili satışlardaki artış önemli

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut satışlarında birinci el ve ipotekli satışların payının artmasına dikkat çekti. Yılmaz, 'Ağustosta birinci el konutun payı yüzde 30,6, ipotekli satışların payı yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti. Birinci el satışların yeniden yüzde 40'lar, kredili satışların ise yüzde 30'lar seviyesine çıkabilmesi adına bu artışlar sektörümüz açısından oldukça önemlidir.' dedi.

Yılmaz, faizlerdeki indirim trendinin hızla ideal seviyelere gelmesinin ve BDDK'nın kredi kısıtlarını kaldırmasının satışlara olumlu katkı sağlayacağını vurguladı ve Türkiye'deki yenilenmesi gereken eski yapı stokunun dönüşüm için fırsat sunduğunu belirtti. Yılmaz ayrıca yabancılara satışlarda yeniden artış sağlanması gerektiğini hatırlatarak, dünya çapında yabancıya konut satış pazarının büyüklüğüne dikkat çekti.

TÜGEM: Faiz beklentileri ve yatırımcı hareketi

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, satışlardaki artışta faiz indirimlerinin devam edeceğine dair güçlü beklentinin etkili olduğunu söyledi. Akdoğan, yatırımcıların fiyat artışı beklentisiyle alım yaptığını ve altın yatırımcılarının kar satışlarıyla konuta yöneldiğini belirtti. 'Yeni kiracıların yüksek kira tutarlarına karşın konut kredilerinin faizinin düşmesiyle ihtiyacı olanlar ev alma noktasında adım atıp yüksek kira ödemek yerine taksitlerle o evin sahibi olmak istiyor. Bu durum zaten ipotekli satış adetlerine de yansıyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Ekiz: Konut, değer koruma aracı olarak talep görüyor

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, enflasyon, döviz kuru ve faiz oranlarının konut sektörünü doğrudan etkilediğini belirtti. Ekiz, ipotekli satış payının sınırlı olmasının faizlerin alıcı için hala caydırıcı olduğuna işaret ettiğini, buna rağmen artışın devam etmesinin konutun enflasyona karşı değer koruma aracı olarak görüldüğünü kanıtladığını söyledi. İlk el satışların yüksek payının da inşaat sektörüne duyulan güveni gösterdiğini vurguladı.

AYİDER: Kentsel dönüşüm satışlara yansıyor

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, ocak-ağustos döneminin yılın en yüksek ikinci konut satış verisini verdiğini belirterek, ipotekli satışlardaki artışı yüksek kira fiyatlarına ve mevduat getirilerindeki durumlara bağladı. Şişik, 'Vurgulanması gereken bir nokta da kentsel dönüşümün etkisi. Artan kentsel dönüşüm çalışmalarının satışlara yansıdığını söyleyebiliriz.' dedi.

Özgün: Üretimi artırmalıyız

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, 14 aydır süren artış trendine dikkat çekerek, Türkiye'de konuta ihtiyaç duyan büyük bir kesim olduğunu ve bu ihtiyacın kamu ile özel sektör tarafından karşılanmasının önemine işaret etti. Özgün, sosyal konut üretimindeki artış ve son düzenlemelerin önemine değinerek kendi projeleriyle bu alana katkı sunacaklarını söyledi.

Algün: Güven sürüyor, sürdürülebilirlik belirleyici olacak

Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, gayrimenkule olan güvenin devam ettiğini, faiz oranlarındaki düşüşün sürmesi halinde konut satışlarında ciddi yükseliş bekleyebileceklerini belirtti. Algün, sürdürülebilir bir artış için kredi faizleri ve alım gücünü destekleyecek politikaların önemine dikkat çekti.