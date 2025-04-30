Konut Satışlarında İlk Çeyrek Rakamları Umut Veriyor

Konut Satışlarında Önemli Artış

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, kentsel dönüşüm projelerine yönelik teşviklerin artması, faizlerin kademeli şekilde aşağı çekilmesi ve finansmana erişimin kolaylaşması durumunda yılın ikinci yarısında konut satışlarında yukarı yönlü bir trendin devam etmesinin mümkün olduğunu belirtti.

İlk Çeyrek Rakamları Umut Veriyor

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılının ilk çeyreğindeki konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 artarak 336 bin adede yaklaşmasının sektörde umut yarattığını ifade etti. Vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için inşaat sektörünün daha fazla desteklenmesi gerektiğinin önemine dikkat çekti.

Kira Fiyatlarına Dikkat

Deprem kuşağında olmak ve artan konut ihtiyacının, sektörü destekleme gereksinimini artırdığını vurgulayan Demir, yeni konutların inşa edilmemesinin kira fiyatlarını yukarı çektiğine dikkat çekti. Ayrıca, ilk çeyrekte konut kredisi kullanımında yüzde 50 düşüş yaşandığını, satışların büyük kısmının peşin ve kişiye özel vadeli satışlarla gerçekleştiğini aktardı.

Kentsel Dönüşüm İhtiyacı Yeniden Güçleniyor

Demir, Marmara'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin kentsel dönüşüm ihtiyacını gündeme taşıdığını belirterek, sektörün, kentsel dönüşüm teşviklerinin artırılması ve finansmana erişim kolaylığı sağlanması için beklemede olduğunu iletti.

Gelecek İçin Umutlu Tahminler

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Gayrimenkul Acenteleri ve Benzeri Faaliyetleri 54. Komite Başkanı Özkan Aydemir, ocak-mart dönemindeki konut satışlarının son 13 yılın en yüksek ikinci satışı olduğunu vurguladı. Aydemir, Türkiye genelinde 2025 yılında 1,5 milyon konut satışına ulaşılacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Ekonomik Gelişmeler ve Piyasa Beklentileri

Aydemir, 10 milyon liranın üzerindeki eksper değerinin bankalar tarafından konut kredisi verilmesine engel olduğunu belirterek, ekspertiz değerlerinin revize edilmesi durumunda satışların da artacağını öngördü. İkinci el ve sıfır konut satış oranlarının değiştiğine değinen Aydemir, 1+1 ve 2+1 dairelerin daha çok tercih edilmeye başlandığını vurguladı.

Gelecekteki Daire Tercihleri

Aydemir, önümüzdeki 10 yıl içinde konut ihtiyacının farklı bir yön alacağını belirterek, büyük dairelerden küçük daire yapılarına geçiş olacağını tahmin etti. Bu değişimin, hem müteahhit firmalar hem de vatandaşlar için bir alım gücü kolaylığı sağlayacağını kaydetti.

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, AA muhabirine açıklamada bulundu.

İnşaat Müteahhitleri Sanayicileri İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, AA muhabirine açıklamada bulundu.