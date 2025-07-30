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Konya'nın Savunma Sanayi İhracatı Son 10 Yılda 5 Kat Arttı

Konya, savunma sanayi ihracatında 2015'ten 2024'e kadar 5 kat artış gösterdi. 2024'te 165,7 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 11:51
Konya'nın Savunma Sanayi İhracatı Son 10 Yılda 5 Kat Arttı

Konya'nın Savunma Sanayi İhracatı Büyümeye Devam Ediyor

Konya, Türkiye'nin tahıl ambarı olmasının yanı sıra, son 10 yılda savunma sanayisinde de önemli bir ivme kazanmıştır. 2015 yılında 26,7 milyon dolar olan ihracat, 2024'te 165,7 milyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor.

Silah ve Mühimmat Üretiminde Öne Çıkıyor

Yerli silah ve mühimmat üretiminde lider merkezlerden biri olan Konya'da, 500'ün üzerinde silah ve mühimmat üreticisi firma faaliyet göstermekte. Bu sektörde 600'den fazla teknisyen ve 1000'den fazla usta çalışarak toplamda 12.000'i aşkın iş gücü sağlıyor.

Konya, aynı zamanda kısa namlulu silah ve tabanca üretiminde de ürün gamını genişletmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

İhracatta Çarpıcı Artışlar

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, şehirlerinin savunma ve havacılık sanayi ihracatında Türkiye'nin en büyük dördüncü kenti olduğunu vurgulayarak, son 10 yılda ihracatın 5 kat arttığını ifade etti. Büyükeğen, 2024 için ihracat hedeflerini 165,7 milyon dolar olarak belirlediklerini açıkladı. Bu yılın ilk yarısında yapılan ihracat ise 96,3 milyon doları geçti.

Savunma Sanayi Fuarı Yaklaşıyor

Önümüzdeki süreçte, 5-7 Kasım tarihleri arasında, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın 8'incisi gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, sektördeki tüm paydaşları bir araya getirecek.

Dışa Bağımlılığı Azaltma Hedefi

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, kentteki yüksek hassasiyet gerektiren mekanik parçaların ve küçük kalibreli silahların üretimindeki kabiliyetin, yerlileşme sürecinin altyapısını güçlendirdiğini belirtti. Öztürk, bu şehrin büyük ölçekli savunma projelerinde kullanılan birçok bileşeni yüksek kaliteyle üretebildiğini ve kendi ürünlerini de geliştirebilecek teknik yeterliliğe sahip olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, Konya'nın ürettiği her parça, dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye'nin savunma ekonomisini daha dirençli hale getirmektedir.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, savunma ve havacılık sanayisindeki ihracatını da...

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, savunma ve havacılık sanayisindeki ihracatını da her geçen yıl artırıyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, savunma ve havacılık sanayisindeki ihracatını da...

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, savunma ve havacılık sanayisindeki ihracatını da her geçen yıl artırıyor.

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