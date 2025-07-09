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Konya OSB'de Genişleme ile 15 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor

Konya OSB'deki genişletme projeleri sayesinde 15 bin yeni istihdam sağlanması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 12:40
Konya OSB'de Genişleme ile 15 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor

Konya OSB'de Genişleme Projeleri Hız Kazanıyor

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOS) devam eden genişletme çalışmaları çerçevesinde 15 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, "KOS 6. Kısım Genişleme Alanı" çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada bu yatırımlarla bölgeye yeni fabrikalar kazandıracaklarının altını çizdi.

Altyapı Çalışmaları İvme Kazanıyor

Büyükeğen, altyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanarak parsellerin sanayicilere teslim edileceğini belirterek, "Konya Organize Sanayi Bölgesi, 6. Kısım Genişleme Alanı ile birlikte 31 milyon metrekareye ulaşarak Türkiye'nin ikinci büyük OSB'si haline geldi." ifadesini kullandı.

Fabrika ve İstihdamda Artış Bekleniyor

KOS’un 6. kısmında 258 parselin ön tahsisinin tamamlandığını, 18 parselde ise sürecin devam ettiğini kaydeden Büyükeğen, şu bilgileri verdi:

  • Altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyoruz.
  • Atık su, içme suyu ve yol altyapılarında önemli bir noktaya geldik.
  • Şantiye elektriğindeki çalışmalar ise %50 seviyesine ulaştı.

Büyükeğen, bu yıl içinde ön tahsisleri tamamlayarak kalıcı tahsise geçmeyi hedeflediklerini vurguladı. Günümüz şartlarında bölgeye 10 milyar liranın üzerinde yatırım yapılacak. Bu yatırım elektrik, doğalgaz, fiber altyapı ve çevre sulama gibi birçok unsuru içerecek.

Toplam İstihdam 80 Bine Çıkacak

KOS Bölge Müdürlüğü olarak altyapı yatırımlarını hızlı bir şekilde tamamlayarak parselleri sanayicilere teslim etmek istediklerini ifade eden Büyükeğen, "Altyapı yatırımlarımızın ardından sanayicilerimiz 6. Kısım'a fabrikalarını yaparak üretime başlayacaklar. Burada yükselecek fabrikalarımızda 15 bin yeni istihdam sağlanmasını öngörüyoruz. Böylece Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam fabrika sayısı 1081’e, toplam istihdam ise 80 bine ulaşacak." değerlendirmesini yaptı.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOS) süren genişletme çalışmalarıyla 15 bin kişiye istihdam...

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOS) süren genişletme çalışmalarıyla 15 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOS) süren genişletme çalışmalarıyla 15 bin kişiye istihdam...

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOS) süren genişletme çalışmalarıyla 15 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

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