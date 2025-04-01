Konya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından Boykot Tepkisi

Konya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Boykot Çağrılarına Karşı Çıkıyor

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, işletmelere yönelik yapılan boykot çağrılarına tepki gösterdi. Öztürk, "İşletmelerimize yönelik her türlü siyasi boykota karşıyız" dedi.

Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarının siyasi bir nitelik taşıdığını ifade etti. Ülkedeki üretim ve istihdam sağlayan tüm işletmelerin önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, bu tür çağrıların hem işletmelere hem de ülke ekonomisine ciddi zararlar vereceğini belirtti.

Sanayi Odası Başkanı'ndan İtidal Vurgusu

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise, Türkiye’nin bu kritik dönemde itidalli ve sağduyulu olması gerektiğini ifade etti. Büyükeğen, "Enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde, ülkemizin sanayi üretimine ve ticari hayatına olumsuz yansıyabilecek her türlü davranıştan uzak durmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin bölgede en güçlü sanayi ülkesi olduğunu hatırlatan Büyükeğen, bu gücün sürdürülebilir olmasının herkesin sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.