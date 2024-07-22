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Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen yeni destek programı, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkı sağlayacak projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirildi. Bu program, kooperatiflerin etkinlik ve verimliliklerini artırmak, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarını sağlamak ve bireysel tasarrufların kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:01
Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Kooperatifler için önemli fırsatlar sunan bu program, özellikle kadın, genç ve engelli ortakların çoğunlukta olduğu kooperatiflere öncelik vererek, ülke ekonomisine büyük katkı sağlamayı amaçlıyor.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen kooperatifler ve üst kuruluşları bu programa başvuruda bulunabilecek. Ancak, özellikle belirli kriterlere sahip kooperatifler öncelikli olarak desteklenecek. Bu kooperatifler şunlardır:

Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler,

Ortaklarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kooperatifler,

Ortaklarının çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu kooperatifler,

Üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatifler,

Tarım satış kooperatifleri,

Sanat kooperatifleri,

Yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ve bunların üst kuruluşları.

Desteklenecek Alanlar ve Destek Unsurları

Program kapsamında desteklenecek alanlar ve unsurlar aşağıda belirtilmiştir:

Makine ve Ekipman Alımları: Üretim ve istihdama katkı sağlayacak makine ve ekipman alımları desteklenecek.

Sosyal Tesisler: Ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik demirbaş eşya alımları desteklenecek.

Tanıtım ve Pazarlama: Kooperatiflerin ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması için sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımları desteklenecek.

Nitelikli Personel İstihdamı: Projeleri kapsamında nitelikli personel istihdam eden kooperatiflere de destek sağlanacak.

Destek Miktarları ve Oranları

Mal Alımları: Hibeye esas proje tutarı azami 400.000 Türk Lirası.

Hizmet Alımları: Hibeye esas proje tutarı azami 60.000 Türk Lirası.

Nitelikli Personel İstihdamı: Yıllık bir personel için 204.000 TL, iki personel için toplam 408.000 TL’yi geçemeyecek.

Proje tutarlarının destek oranları ise şöyle belirlendi:

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde: %75,

Diğer Bölgelerde: %50,

Kadın Ortaklı Kooperatiflerde: Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın %75.

Başvuru Dönemi ve Yer

Programa başvurular 01 Temmuz 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular Ticaret İl Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru Koşulları ve Değerlendirme

Başvuruların değerlendirilmesinde, projelerin üretim ve istihdama katkı sağlama potansiyeli, yenilikçi ve sürdürülebilir olması gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır. Özellikle kadın, genç ve engelli bireylerin çoğunlukta olduğu kooperatiflerin projeleri öncelikli olarak desteklenecektir.

Başvuru ve detaylı bilgi için Ticaret Bakanlığı'nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 

https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des.

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