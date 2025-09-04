Körfezray Metrosu'nun temeli 6 Eylül'de atılıyor: 28,5 km, 18 istasyon

Körfezray Metrosu'nun temeli 6 Eylül Cumartesi atılıyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu proje detaylarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Körfezray Metrosu'nun temelinin 6 Eylül Cumartesi günü atılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, projenin 28,5 kilometrelik çift hat, 18 istasyon ve 1 depo sahasından oluşacağını belirterek, hattın Kocaeli'nin yoğun akslarından biri olan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında hizmet vereceğini söyledi.

Uraloğlu, projenin ilk etabının Tüpraş Petkim'den başlayıp Derince üzerinden geçtiğini; Millet Bahçesi ve Seka Park yeşil alanlarını katederek kent merkezine ulaşacağını aktardı. Hattın kent merkezine ulaştıktan sonra Kocaeli Otogarı'na uğrayıp İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacağını ifade etti.

Projenin yolcu hedeflerine ilişkin Uraloğlu, "İlk yılında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek hattımızın yolcu sayısının 500 bine ulaşacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

TBM (tünel açma makinesi) kullanımıyla ilgili bilgi veren Uraloğlu, toplam 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 6 TBM sahaya getirildiğini, ilk 2 TBM'nin montajının tamamlandığını ve Seka Devlet Hastanesi istasyonundan Otogar yönünde bu iki TBM ile kazılara başlanacağını açıkladı. Hedef takvimde, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi ile Otogar arası TBM kazılarının Nisan 2027'de, tüm kazıların ise Nisan 2028'de tamamlanması planlanıyor.

Uraloğlu, hattın kentin diğer ulaşım ağlarıyla entegrasyonuna dikkat çekerek, projenin Kocaeli'de hayata geçirilecek raylı sistemlerle vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracağını vurguladı.

Projenin ikinci etabına ilişkin planlamayı da aktaran Uraloğlu, hattın bir ucunun Körfez ilçesi Atalar mevkisi'ne, diğer ucunun ise Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişim sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Uraloğlu, entegrasyon noktalarını şöyle sıraladı: İzmit Seka Park Ana Transfer Merkezi'nde TCDD hattı, deniz hatları ve tramvay; İzmit Milli İrade Meydanı'nda tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS hatları; ayrıca Kocaeli Otogar, Körfez, Derince Devlet Hastanesi, Çenesuyu, Kuruçeşme, Bekirdere ve Dumlupınar Transfer Merkezleri ile diğer toplu taşıma sistemleriyle entegrasyon sağlanacağı kaydedildi.

Körfezray Metrosu, Kocaeli'nin kent içi ulaşımında yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanımlanıyor; proje hem yolcu kapasitesi hem de farklı ulaşım modlarıyla bağlantı noktalarıyla şehir içi ulaşımı dönüştürmeyi hedefliyor.