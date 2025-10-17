KORGAN-M göreve hazır: SAVX Teknoloji'nin akıllı dron istasyonu

KORGAN-M göreve hazır: SAVX Teknoloji'den otonom akıllı dron istasyonu

Pasifik Teknoloji iştiraki SAVX Teknoloji, insansız hava araçları alanındaki mühendislik birikimiyle geliştirilen KORGAN-M akıllı dron istasyonunu kamuoyuna tanıttı. Sistem, operatör ihtiyacı olmadan otonom görev yapabiliyor ve insansız hava araçlarını farklı noktalara konumlandırarak tek tuşla görev başlatabiliyor.

SEYYAH entegrasyonu ve elektronik harp yeteneği

KORGAN-M, TİTRA Teknoloji'nin SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ile entegre çalışarak GNSS/GPS sinyallerine bağımlı kalmadan görev yapabiliyor ve elektronik harp koşullarında dahi istihbarat üretme kapasitesi sunuyor. Bu özellik, sistemin sahada güvenilirliğini ve operasyonel esnekliğini artırıyor.

Tanıtım etkinliği ve yetkililerin açıklamaları

KORGAN-M, Kalecik Test Merkezi'nde düzenlenen tanıtım etkinliğinde görücüye çıktı. Etkinliğe TİTRA Genel Müdürü Ekrem Ünlü, SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş ve mühendislik ekibi katıldı.

Ekrem Ünlü etkinlikte KORGAN-M'nin Türkiye mühendislik kapasitesini gösterdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"KORGAN-M, yapay zeka destekli karar sistemleri, bulut tabanlı haberleşme, entegre sensör yapısı ve elektronik harp ortamında çalışabilme yeteneğiyle birçok sistemin entegre şekilde çalıştığı bir başarı örneği. Dünyadaki yegane akıllı dron kutusu sistemini ortaya koyduk. Dünyada tüm teknoloji firmalarının, savunma sanayi firmalarının çalıştığı görsel seyrüsefer sistemini biz SEYYAH ismiyle aslında ürünleştirmiştik bir alt sistem olarak. Bu tüm insansız hava araçlarında uygulanabilir bir sistem. Biz şimdi bunu KORGAN-M ile beraber birleştirerek aslında tam entegre bir güvenlik sistemi ortaya koymuş olduk."

Ünlü ayrıca ürünün küresel pazara yönelik hedeflerine işaret ederek: "KORGAN-M'yi global pazarda müttefikimiz olan ülkeler için geliştiriyoruz, sunuyoruz. Yakında global pazarda da adını sıkça duyacağız." ifadelerini kullandı.

Teknik özellikler ve operasyonel yetenekler

SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş, KORGAN-M'nin uzun soluklu mühendislik çalışmaları sonucunda sahadaki operasyonel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirildiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"KORGAN-M, sahada operatör ihtiyacı olmadan, uzaktan komuta edilebilen, güvenli ve hassas görevler için tasarlanmış akıllı bir istasyon. Hem internet hem de kapalı ağlar üzerinden düşük gecikmeyle binlerce kilometre uzaktan dahi komuta edilebiliyor."

Aktaş, sistemin SEYYAH entegrasyonu sayesinde GNSS/GPS sinyallerinden bağımsız çalışabildiğini, bunun KORGAN-M'yi Türkiye ve dünya çapında ayrıcalıklı kıldığını vurguladı. Ayrıca yapay zeka destekli çevresel farkındalık sensörleriyle rüzgar, yağış, nem ve sıcaklık verilerini analiz ederek uçuşa elverişlilik kararlarını otomatik alabildiğini ve yedekli enerji mimarisi sayesinde görev sürekliliğinin sağlandığını aktardı.

Aktaş, sistemde yer alan drona ilişkin teknik verileri de paylaştı: entegre dron yaklaşık 40 dakikalık uçuş süresi ve 15 kilometre menzil sunuyor; elektro-optik ve termal kameralarla gece-gündüz hedef takibi mümkün oluyor. Aktaş ayrıca şu bilgileri verdi:

"Dron, görevin ardından kutusuna otomatik iniş yapıyor ve hızlı şarj sistemiyle bataryasını yenileyerek bir sonraki uçuş için dakikalar içinde hazır hale geliyor. Sistemin zaman bazlı görev planlama özelliği sayesinde, belirlenen tarih ve saatte otonom olarak havalanıp görevini icra edebiliyor. Bu sistem, yapay zeka destekli nesne tespiti ve hedef takip algoritmalarıyla operatör yükünü azaltıyor, karar süreçlerini hızlandırıyor."

Aktaş sözlerini şu cümleyle tamamladı: "Nesne tespiti ve hedef takibi algoritmaları ile desteklenen sistem, operatör müdahalesine gerek kalmadan hedefleri algılayabiliyor, izleyebiliyor ve bu verileri gerçek zamanlı olarak kullanıcıya aktarabiliyor."

Uygulama alanları ve operasyonel avantaj

KORGAN-M, askeri ve taktik görevler için optimize edilmiş versiyonuyla 7/24 hazır bekleyerek bulut tabanlı uçuş görevleri planlamayı, gerçek zamanlı izlemeyi ve yapay zeka destekli veri analizlerini sağlayarak operasyonel karar alma süreçlerini hızlandırıyor. Yedekli enerji ve hızlı şarj altyapısı, sistemin sahada devamlılık sunmasını garanti ediyor.

Tanıtımda aktarılan bilgiler doğrultusunda KORGAN-M, savunma alanında yeni nesil otonomi çözümleri arasında öne çıkıyor ve yerli mühendislik gücüyle geliştirilen bir platform olarak hem iç pazara hem de uluslararası müttefiklere sunulmak üzere konumlandırılıyor.

