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Koruma Altındaki Yerel Buğdaylar, Ticari Çeşitler ile Rekabet Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın araştırması, yerel buğday çeşitlerinin ticari türlerle rekabet edebileceğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 11:12
Koruma Altındaki Yerel Buğdaylar, Ticari Çeşitler ile Rekabet Ediyor

Yerel Buğday Çeşitleri Sağlık İçin Değerli

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'deki koruma altındaki yerel buğday çeşitlerinin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ve ticari potansiyelini gözler önüne serdi. Türkiye genelinde yürütülen bu kapsamlı çalışma, yerel buğdayların ticari çeşitlerle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu ortaya koydu.

Önemli Antioksidan Kapasiteleri Var

Araştırma sonucunda, yerel çeşitlerin antioksidan kapasite, fenolik asit ve flavonoid içerikleri açısından son derece önemli değerlere sahip olduğu belirlendi. İncelenen Siyez-4, Karakılçık, AK-702, Köse 220/33, Sünter ve Spelt gibi yerel buğday türleri, ticari çeşitlerle kıyaslandığında benzer potansiyel göstermektedir.

Yerel buğday çeşitlerinden Eminbey ve Demir 2000 gibi ticari çeşitler arasında yer alabileceği vurgulandı. Bu durum, yerli tohumların korunması ve gelecek ıslah programlarına dahil edilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İlgili Yayınlar ve Bulgular

Araştırmanın bulguları, uluslararası saygın bilimsel dergiler Food Science and Nutrition ile Food Science Technology'de yayımlandı. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remziye Yılmaz, araştırmanın 2019 yılında başladığını ve tarımsal araştırmaların önemli bir parçası haline geldiğini açıklamıştır.

Yılmaz, Anadolu topraklarında 400 farklı yerel buğday çeşidinin bulunduğunu, bu çeşitlerin insan sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Araştırmanın sonuçlarının geçerliliğinin kanıtlanması açısından değerli olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir Gıda Güvencesi İçin Yerel Çeşitler

Yılmaz, iklim krizinin etkilerini göz önünde bulundurarak, yerel buğday çeşitlerinin gıda güvencesini sürdürülebilir kılmak için önemli bir rol oynayacağını söyledi. Bu bulgular, tarım ve çiftçiler için de kritik önem taşımaktadır.

Bu araştırma, hem ticari hem de yerel buğday çeşitlerinin önemli biyoaktif bileşenler içerdiğini göstererek sağlık ve beslenme alanında kendine bir yer bulmasını sağlamaktadır.

Türkiye'de koruma kapsamındaki yerel buğday çeşitlerinin, insan sağlığı açısından son derece...

Türkiye'de koruma kapsamındaki yerel buğday çeşitlerinin, insan sağlığı açısından son derece önemli değerlere sahip olduğu ve ticari buğday çeşitleriyle rekabet edebileceği belirlendi. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remziye Yılmaz, 2019'da başlayan araştırmanın, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsüyle ortak yürütüldüğünü bildirdi.

Türkiye'de koruma kapsamındaki yerel buğday çeşitlerinin, insan sağlığı açısından son derece...

Türkiye'de koruma kapsamındaki yerel buğday çeşitlerinin, insan sağlığı açısından son derece önemli değerlere sahip olduğu ve ticari buğday çeşitleriyle rekabet edebileceği belirlendi. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remziye Yılmaz, 2019'da başlayan araştırmanın, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsüyle ortak yürütüldüğünü bildirdi.

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