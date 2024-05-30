Kredi faizlerinde yeni güncelleme! Halkbank tüm faiz oranlarını karıştırdı

Halkbank müşterilerine önemli duyuru! Faiz oranları güncellendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Halkbank tarafından yapılan son duyurulara göre esnaf kredisi faiz oranları 1 Mayıs tarihi itibariyle güncellendi. Banka faiz oranı değişikliklerinin geçmişe yönelik bir uygulama olmadığını da açıkladı. Halkbank konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı, 'Esnafa yansıtılan faiz oranları yüzde 17-29 aralığında değişiyor.





Artışın bir bölümü yüzde 17 yeni faiz oranından devam ediyor. Düzenlemede deprem bölgesinde olan 5 il ve 2 ilçede kullandırılan esnaf kredisi kapsam dışı bırakıldı. Bankamız kuruluş tarihi itibariyle her zaman esnafımızın yanındadır. 2002 senesinden bugüne kadar 4.2 milyon esnafımıza 498 milyar TL esnaf kredisi, Ocak 2023 ile Mayıs 2024 tarihleri arasında 545 bin esnafımıza 213 milyar TL esnaf kredisi verildi. Önümüzdeki zamanlarda kaynak maliyet azalışları kapsamında esnaf kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler olacak. Bankamız her zaman nasılsa bundan sonra da esnafımıza destek vermeye devam edecek.'