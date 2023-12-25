Kredi kartı kullananlar dikkat! O tarihten sonra tüm paranız sıfırlanacak: Acele edin!

Dikkat! Kredi kartlarınızın puanları kullanılmazsa kaybolabilir! 31 Aralık tarihi, kredi kartlarındaki puanların son kullanma tarihi olarak belirlendi. A Haber muhabiri Esra Akyürek ve Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü'nün detayları paylaştığı habere göre, bu tarihe kadar kullanılmayan puanlar 1 Ocak 2024'te hesaplardan silinecek. İşte detaylar...





KREDİ KARTLARINIZIN PUANLARI KAYBOLMAZSA KAYBOLABİLİR

Sadakat kartlarından kazanılan puanlar, kredi kartlarından biriken paralar ve diğer kartlardan elde edilen puanlar da bu kapsamda değerlendiriliyor. Sadece bankaların değil, mağazaların, petrol istasyonlarının ve uçak firmalarının kartları da bu uyarı kapsamına dahil ediliyor. Yıl sonuna yaklaşırken, birçok firma, tüketicilere puanlarını kullanmaları konusunda uyarı mesajları gönderiyor.

Ancak, uzmanlara göre, kazanılan hakların yıl sonunda kaybolmaması için önceden yapılmış bir sözleşme veya uyarı olmadıkça, bu puanların 1 Ocak 2024'te silinmesi söz konusu değil. Türk Borçlar Kanunu'nun 125. maddesine göre, kazanılan haklar 10 yıl boyunca kullanılabilir. Bu nedenle, tüketicilerin yıl sonuna kadar puanlarını kullanmaları tavsiye ediliyor.





Eğer herhangi bir sebepten dolayı puanlar kullanılamıyorsa, tüketicilerin banka veya anlaşmalı oldukları firmayı arayarak bu hakların bir sonraki yıla transfer edilmesini talep etmeleri mümkün. Hakem Heyetlerine başvurarak da 10 yıl boyunca bu para puanlarını kullanabilirler. Bu açıklamalarla birlikte, tüketicilerin puanlarını değerlendirmek için ellerinde bir hakkın bulunduğunu ve bu hakkı kullanmak için belirlenen tarihleri takip etmeleri önem kazanıyor. Unutmayın, puanlarınızı kullanın, kaybetmeyin!

Müşteri haklarını koruma adına önemli bir uyarı: Şirketlere sesleniyoruz, müşterilerinizi düşünüyorsanız ve alışverişlerini sürdürmelerini istiyorsanız, puan sıfırlama yerine bir sonraki yıla aktarmalısınız. Eğer sıfırlama kararı alınıyorsa, bu durumu müşteriye en az 2 ay öncesinden bilgilendirme mesajlarıyla açıklamak önemlidir.

Müşterilere bu konuda net bir bilgi verilmediğinde ya da firma bu öneriyi kabul etmiyorsa, tüketicilerin başvurabileceği yollar da mevcut. E-devlet üzerinden veya kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren hakem heyetlerine başvuru yaparak kullanılamayan para puanlarının iadesini talep etmek mümkün.

Bu noktada, tüketicilere düşen sorumluluk, haklarını bilmek ve kullanmak adına bilinçli bir şekilde hareket etmektir. Eğer bir firma, müşterilerin haklarını sınırlamak adına sıfırlama kararı alıyorsa, bu durumda tüketicilerin iki ay öncesinden bilgilendirilmesi, adil bir uygulama ve şeffaflık açısından önemlidir. Ancak, bu tür durumlarla karşılaşıldığında tüketicilerin hukuki haklarına başvurarak koruma sağlamaları mümkündür.

E-devlet üzerinden ya da hakem heyetlerine başvuruda bulunarak kullanılamayan para puanlarının iadesini talep etmek, tüketicilere bir yol sağlar. Bu, müşterilerin haklarını koruma adına etkili bir adımdır ve firmalara, müşteri memnuniyetini ve güvenini sağlama konusunda daha dikkatli ve adil bir yaklaşım benimsemeleri konusunda bir mesaj gönderir.

Sonuç olarak, tüketicilerin haklarını bilmeleri, korumaları ve bu hakları kullanmaları önemlidir. Şirketler de müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, alışveriş deneyimini olumlu kılmak için adil ve şeffaf uygulamalara öncelik vermeli ve müşterilerini bilgilendirmelidir. Bu, sağlıklı bir tüketici-firma ilişkisi için temel bir unsurdur.