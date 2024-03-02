Kredi kartı kullananların bundan haberi dahi yok! Hesabınızdan 1500 TL çekilebilir: İşte nedeni

KREDİ KARTI AİDATINA FAHİŞ ZAM…

Milyonlarca vatandaş kredi kartı ücretlerine yapılan fahiş zamlardan dolayı kara kara düşünmeye başladı bile. Kredi kartı aidatı vatandaşların başına dert olmaya devam ediyor.





2024 yılı itibari ile kredi kart aidatları yüzde 70 arttı. Bu da bin 500 liraya tekabül ediyor. Türkiye'de 117.7 milyon kredi kartı olduğu da hesaba katılırsa bankaların aidat olarak vatandaşın cebinden tam 50 milyar TL para aldığı ortaya çıkıyor.

VATANDAŞLAR NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince Kredi kartından aidat alınması yasallaştırılmıştı. Ancak bankalarında bu süreçte bazı şartları olacaktı. Bu şartlar ise kredi kartının kullanılıyor olması kartın 180 günden fazla hareketsiz kalmaması uygun bir ücret alınması ve müşterilere alternatif aidatsız kart sunulması gibi şartlar bulunuyordu. Ancak bankalar bunları göz ardı ediyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, müşterilerin sorunları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Küçük, kendilerine gelen şikayetlerden bir çoğunun kart aidatları ile ilgili olduğunu belirtti. Küçük "Bankalar bir ay önce kredi kartı ekstrelerine sonraki ay aidat kesileceğini yazarak vatandaşların onayını bu yöntemle aldıklarını savunuyorlar. Ancak bu bir onay mekanizması asla olamaz. Bu sebeple bankalar bu süreci doğru işletmiyor. Bankalar yine yasa gereği burada vatandaşlara aidatsız bir karta geçiş önceliği sunmaları gerekirken, yasa kapsamı dışında para puan ve harcama sözü gibi taahhütlerle aidatları iptal ediyor" dedi.

ÖDENEN AİDATIN İADESİ ALINABİLİYOR MU?

Bir çok vatandaş bu sorunun cevabını merak ediyor. Evet kart aidatlarının geri ödemesini alabiliyorsunuz.Eğer kart aidatını otomatik ödeme talimatıyla veya farkında olmadan ödeme yaptıysanız itiraz hakkınız bulunuyor. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz.

1-) İade talebinize dair detayların olduğu bir dilekçe hazırlayarak şubeden işlem yapabilirsiniz. Bankadan olumsuz bir yanıt alırsanız da hukuki olarak hakkınızı arayabilirsiniz.

2-)E-devlet üzerinden mail ile iade talebi sürecinde bulunabilirsiniz. e-devlet sistemine şifre, internet bankacılığı, mobil imza gibi yöntemlerden biriyle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TUBİS" yazmanız gerekir. Ardından Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasına yönlendirilirsiniz. Kesilen aidata ait dekont, adres, mail, bankanın vergi numarası gibi bilgileri ilgili yerlere girerek başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

3-) İkâmet ettiğiniz ilçedeki Tüketici Hakem Heyeti'ne şahsi olarak ekstrenizle de başvuru yapabilirsiniz. Bu yöntemlerle kart aidatlarının iadesi yapıldığını unutmayın.