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Kredi kartı limitleri için bomba karar! Kartına bakan şok geçiyor

Merkez Bankası’nın sıkılaşma tedbirleri nedeniyle, BDDK, tüm bankalara kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri iletti.

Yayın Tarihi: 26.04.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 16:24
Kredi kartı limitleri için bomba karar! Kartına bakan şok geçiyor

Türkiye’de son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon, milyonlarca vatandaşın kredi kartı harcamaları nedeniyle giderek daha fazla borç altına girmesine yol açıyor. İnsanlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kartlarını kullanmak zorunda kalıyor, ancak bu durum uzun vadeli finansal sorunlara yol açabiliyor. Kredi kartı borçları, özellikle düşük gelirli kesimleri zorluyor ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde bu sorun daha da büyüyor.

KREDİ KARTI HABERİ

Kredi kartlarının faiz oranlarındaki bu artış, birçok vatandaşın mevcut kart borcunun asgari tutarını bile ödeyemez hale gelmesine yol açtı.

Vatandaşların kredi kartı kullanımındaki bu olumsuz durum, yetkililerin ekonomide arzulanan rahatlamayı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği parasal sıkılaşma önlemleriyle ele alınıyor. Alınan kararlar, vatandaşların finansal yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Ancak, kredi kartlarıyla yapılan işlemlerin rekor seviyeye yükselmesi nedeniyle hedeflenen bu rahatlama gerçekleştirilemiyor.

Türkiye’de ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon, milyonlarca vatandaşın kredi kartı borçlarını artırıyor. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine yönelik önemli adımlar atıyor.

FAİZ ARTIŞLARI VE NAKİT AVANS ÇEKİMLERİ

Merkez Bankası, ekonomik rahatlamayı sağlamak amacıyla kısa süre önce kredi kartı nakit avans çekim işlemlerinde ve faiz oranlarında artışa gitti. Bu adım, vatandaşların kredi kartı borçlarını daha da büyütmesini engellemeyi hedefliyor.

KREDİ KARTI LİMİTLERİ VE İHLALLER

BDDK mevzuatına göre, bankalar müşterilerine ilk 1 yıl için mevcut maaşlarının 4 katı oranında kredi kartı limiti sunabiliyor. Ancak birçok banka bu sınırları aşarak vatandaşlara aylık gelirlerinin 10 ila 15 katı kadar kredi kartı limiti tahsis ediyor. Bu durum, kredi kartı sahiplerini derin bir kredi borcuna sürüklüyor.

KART LİMİTLERİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

BDDK, neredeyse tüm bankalara yeni bir talimat gönderdi. Bu talimatla birlikte bankaların kart limitlerini kapsamlı bir şekilde incelemesi ve gerektiğinde yeniden şekillendirmesi isteniyor. Kısa süre içerisinde hayata geçirilecek bu uygulama, milyonlarca vatandaşın kart limitlerini düşürecek ve finansal dengeyi sağlamayı amaçlıyor.


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