Kripto Para Piyasasında İlk Çeyrek: Rekorlar ve Sarsıcı Gelişmeler

Kripto para piyasası, 2023 yılının ilk çeyreğini oldukça hareketli geçirdi. Özellikle Bitcoin, 109 bin doları aşarak fiyat rekoru kırarken, bu dönemde ABD Başkanı Donald Trump, "Stratejik Bitcoin Rezervi" kurulmasına ilişkin bir kararname imzaladı.

Dalgalı Bir Dönem

AA muhabirinin derlemesine göre, kripto para birimleri, üç aylık sürede dalgalı bir seyir izledi. Bitcoin, ocak ayında 109 bin doları aştıktan sonra, mart ayında 80 bin doların altına geriledi. Bu süreçte birçok altcoin projesi ise %50'nin üzerinde değer kaybetti.

Trump’ın Kripto Para Etkisi

ABD Başkanı Donald Trump, piyasalarda belirleyici adımlar attı. 20 Ocak'tan itibaren kripto dostu bir ekonomi yönetimi oluşturdu ve mart ayında "Stratejik Bitcoin Rezervi" ile Bitcoin'i ABD rezervlerine dahil etti. Trump, Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano gibi varlıkları da bu rezerve ekleyeceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da İlk Kripto Zirvesi

Beyaz Saray, Mart ayında tarihindeki ilk kripto para zirvesine ev sahipliği yaptı. Trump, zirvede ABD'yi "dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma taahhüdünde bulundu. Zirveye Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Hazine Bakanı Scott Bessent gibi önemli isimler katıldı.

Yeni Kripto Para Projeleri

Trump, "Trump" adlı bir kripto para projesini tanıtarak piyasalara ilgi çekti. Bu projeyle birlikte 15 milyar dolarlık bir piyasa değeri elde edildi. Ardından, Melania Trump adına "Melania" kripto parası piyasaya sürüldü. Aynı dönemde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei de "Libra" projesini tanıttı. Ancak, bu projelerin fiyatları hızla düştü ve birçok yatırımcı zarar etti.

Büyük Siber Saldırılar

Mart ayında ayrıca kripto para piyasasının en büyük siber saldırılarından biri gerçekleşti. Bybit borsasından yaklaşık 1,5 milyar dolarlık varlık çalındı.

Altcoin ETF Başvuruları

Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması ile birlikte, kurumsal yatırımcılar bu varlıklara yönelebildi. Mart sonu itibarıyla Bitcoin ETF'lerinin toplam değeri 100 milyar doları geçti. BlackRock ve VanEck gibi büyük yatırım şirketleri, Solana, Ripple ve Cardano gibi altcoin projeleri için de ETF başvurusunda bulundu.

Türkiye'de Yeni Düzenlemeler

Türkiye'de kripto varlıklara yönelik düzenlemelerin ilki Temmuz 2025'te oluşturulacakken, ikincil düzenlemeler geçtiğimiz ay yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte kripto para borsalarının kuruluş süreçleri ve asgari sermaye limitleri belirlendi. Borsalar için müşteri varlıklarını sigortalama imkânı tanındı ve listeleme kurulu oluşturma zorunluluğu getirildi.

2023 yılının ilk çeyreği, kripto para piyasasında önemli gelişmeler ve heyecan verici girişimlerle dolu. İlerleyen günlerde bu dinamik yapının nasıl evrileceği merakla bekleniyor.