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Kruvaziyer 'Blue Sapphire' Marmaris Limanı'nda İkmal Yapıyor

'Blue Sapphire' isimli kruvaziyer, Marmaris'te ikmal için demirledi. 8 gün limanda kalacak geminin ardından Rodos'a hareket etmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:42
Kruvaziyer 'Blue Sapphire' Marmaris Limanı'nda İkmal Yapıyor

'Blue Sapphire' Marmaris'e Demirledi

"Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, ikmal için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Rodos Adası'ndan sabah saatlerinde gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 200 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Geminin toplamda 8 gün limanda kalacağı ve bu süre zarfında yakıt başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlarının ikmal edileceği belirtildi. İhtiyaç ikmalinin ardından, 37 bin groston ağırlığındaki geminin Rodos Adası'na doğru hareket edeceği öğrenildi.

Diğer Gemiler Limanda

Limanda ayrıca, Cayman Adaları bayraklı 90 metrelik "ICE" isimli lüks yat da küçük iskelesinde bağlı bulunuyor. Bunun yanı sıra, ünlü Rus iş insanı Roman Abramoviç’in 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki ultra lüks yatı "Eclipse" ise Albatros Marina'da demirli bir şekilde beklemeye devam ediyor.

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