Kur Korumalı Mevduat Bakiye Raporu: 48,5 Milyar Dolar Seviyesine Düşüş

Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 48,5 Milyar Dolar Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının son durumunu paylaştı. Verilere göre, toplam KKM bakiyesi yaklaşık 48,5 milyar dolar seviyesine düştü.

Eylül Ayı Verileri

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının eylül ayı sonuçlarını açıkladı. DDKKM’in toplam stok bakiyesi, eylülde 2,7 milyar dolar azalarak 51,1 milyar dolardan 48,4 milyar dolara geriledi.

Gerçek ve Tüzel Kişi Dürüm ve Düşüşler

Gerçek kişiler için DDKKM stok bakiyesi 1,5 milyar dolar düşüşle 37,3 milyar dolardan 35,8 milyar dolara geriledi. Tüzel kişilerde ise bu rakam 1,1 milyar dolar azalarak 13,7 milyar dolardan 12,6 milyar dolara indi.

Türk Lirası KKM Durumu

Türk lirası KKM stok bakiyesi, eylülde 1,1 milyar lira azalışla 3,9 milyar liradan 2,8 milyar liraya geriledi. Bakanlık tarafından açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 48,5 milyar dolar olduğunu gösteriyor.