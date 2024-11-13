Kuraklık Hububatta Ekim Takvimini Değiştiriyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle buğday ve arpa ekim döneminin ileriye kaydığını dile getirdi. Yapılan yazılı açıklamada, birçok çiftçinin hububat ekimi yapamadığı belirtildi.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Bayraktar, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Yağış rejimindeki değişiklik, doğal afetler, sıcaklık artışı ve kuraklık gibi olumsuz faktörlerin özellikle tarım sektörünü etkilediğini ifade etti.

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri arasında kalite ve verim düşüklüğü, üretim maliyetlerinin artışı, bitki hastalıklarındaki artış gibi faktörler öne çıkmaktadır. Bayraktar, bu durumun nüfus artışı ile birleştiğinde, sağlıklı gıdaya ve suya erişimi zorlaştırdığını vurguladı.

Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi

Bayraktar, su döngüsündeki değişimlerin en büyük sorun olduğunu belirterek, kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının azaldığını ifade etti. Sürdürülebilir tarımsal üretim için suyun kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, sulama yatırımlarının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Yaz Mevsiminde Yağışlarda Düşüş

Bu yaz mevsiminde yağışların geçen yıla göre yüzde 30 azaldığını belirten Bayraktar, tarımsal ürünlerin verimliliği üzerine kuraklığın olumsuz etkisinin arttığını aktardı. Bu nedenlerle, buğday ve arpada ekim dönemi 20 gün ile 1 ay kadar gecikti.

Modern Uygulamalara Geçiş Zamanı

Son olarak, Bayraktar, ülke olarak modern tarım uygulamalarına geçiş için hazır olunması gerektiğini vurguladı. Önlemlerin doğal kaynakların korunmasına yönelik olması gerektiğini belirten Bayraktar, çiftçilerin su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerini kurabilmeleri için teşvikler ve kredilerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.