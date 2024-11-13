DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,08%
ALTIN
2.882,9 -0,36%
BITCOIN
3.010.727,07 2,21%

Kuraklık Hububatta Ekim Takvimini Değiştiriyor

Kuraklık, Türkiye'de hububat ekimini erteleyerek çiftçileri zorluyor. TZOB Başkanı Bayraktar, iklim değişikliğinin etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:19
Kuraklık Hububatta Ekim Takvimini Değiştiriyor

Kuraklık Hububatta Ekim Takvimini Değiştiriyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle buğday ve arpa ekim döneminin ileriye kaydığını dile getirdi. Yapılan yazılı açıklamada, birçok çiftçinin hububat ekimi yapamadığı belirtildi.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Bayraktar, iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Yağış rejimindeki değişiklik, doğal afetler, sıcaklık artışı ve kuraklık gibi olumsuz faktörlerin özellikle tarım sektörünü etkilediğini ifade etti.

İklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri arasında kalite ve verim düşüklüğü, üretim maliyetlerinin artışı, bitki hastalıklarındaki artış gibi faktörler öne çıkmaktadır. Bayraktar, bu durumun nüfus artışı ile birleştiğinde, sağlıklı gıdaya ve suya erişimi zorlaştırdığını vurguladı.

Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi

Bayraktar, su döngüsündeki değişimlerin en büyük sorun olduğunu belirterek, kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının azaldığını ifade etti. Sürdürülebilir tarımsal üretim için suyun kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, sulama yatırımlarının sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Yaz Mevsiminde Yağışlarda Düşüş

Bu yaz mevsiminde yağışların geçen yıla göre yüzde 30 azaldığını belirten Bayraktar, tarımsal ürünlerin verimliliği üzerine kuraklığın olumsuz etkisinin arttığını aktardı. Bu nedenlerle, buğday ve arpada ekim dönemi 20 gün ile 1 ay kadar gecikti.

Modern Uygulamalara Geçiş Zamanı

Son olarak, Bayraktar, ülke olarak modern tarım uygulamalarına geçiş için hazır olunması gerektiğini vurguladı. Önlemlerin doğal kaynakların korunmasına yönelik olması gerektiğini belirten Bayraktar, çiftçilerin su tasarrufu sağlayan modern sulama sistemlerini kurabilmeleri için teşvikler ve kredilerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müteahhitlerden Yeşil Dönüşüm İçin Ceza ve Teşvik Önerisi
2
BM Genel Sekreteri Guterres: Kritik Mineraller Gelişen Ülkeler İçin Büyük Fırsat
3
745 Binden Fazla Emekli İndirimli Seyahat Fırsatından Yararladı
4
CarrefourSA marketler bomba indirime imzasını attı! Kağıt havlu ve tuvalet kağıdı indirme girdi
5
Devletten 2 ayda bir 600 TL nakit yardımı! Bu iki şartı sağlayan çocuk, genç, yetişkin herkese ödeniyor
6
Ekimde Elektrikli Araç Satışları Çin’in Liderliğinde Rekor Kırdı
7
Enerji Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Yenilikçi Girişimcilikle Enerji Sektörünü Dönüştürüyor

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir