Küresel Piyasalar ABD Büyüme Verisine Odaklandı — Nvidia Bilançosu ve Fed Belirsizliği

Küresel piyasalarda odak noktası: ABD büyüme ve çekirdek PCE verileri

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonla mücadele sürecine ilişkin belirsizliklerin gölgesinde karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak ABD 2. çeyrek büyüme ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine kaydı.

Analistler, çeyreklik büyümenin geçen yılın aynı çeyreğine göre %3,1 artış göstermesinin beklenmesi ve PCE'den gelecek sinyallerin Fed'in faiz indirim planlarına dair belirsizlikleri azaltma potansiyeline sahip olduğunu vurguluyor.

Fed, politika tartışmaları ve aday süreci

ABD'deki tartışmaların merkezinde Fed politikaları ve hükümetin eleştirel tutumu bulunuyor. Haber akışında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed başkanlığı için 11 güçlü aday olduğunu belirterek İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a listeyi sunacaklarını ifade etmesi yatırımcıların ilgisini çekti.

Analistler, hükümetin bu süreci erken başlatmasının ve olası bir adayın öne çıkmasının piyasada 'gölge Fed' tartışmasını alevlendirebileceğini, bunun da risk iştahı üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Nvidia bilançosu beklentileri aştı, hisseler baskı altında

California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda %56 artarak 46,7 milyar dolar oldu ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket gelirini bir önceki çeyreğe göre de %6 artırdı.

Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 54 milyar dolar olarak açıkladı. Veri merkezlerinden sağlanan gelir yıllık bazda %56 artarak 41,1 milyar dolara yükseldi, ancak analistlerin içinde bulunulan döneme ilişkin ortalama beklentisi ~60 milyar dolar civarındaydı. Beklentilerin altında kalan kalemler yatırımcı risk iştahını olumsuz etkiledi ve Nvidia hisseleri piyasa sonrası işlemlerde %3,2 değer kaybetti; bu satıcılı seyir diğer yarı iletken hisselerine de yansıdı.

Piyasa göstergeleri: Tahvil, altın, petrol ve döviz

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde %4,23 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı önceki kapanışa göre düşüşle yaklaşık 3.390 dolar civarında işlem görürken, dolar endeksi 98,1 seviyesinde yatay seyretti. Brent petrolün varil fiyatı ise yaklaşık 66,8 dolar ile %0,5 değer kaybı kaydetti.

New York Borsası'nda dün S&P 500 %0,24, Nasdaq %0,21 ve Dow Jones %0,32 yükseldi. Endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir görünümle başladı.

Avrupa: ECB tutanakları ve büyüme-endeks izlemi

Avrupa borsalarında dün Fransa hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Yatırımcıların bugün açıklanacak ECB Temmuz toplantı tutanaklarından faiz indirim patikası, büyüme ve şirket fonlama maliyetlerine ilişkin ek mesajlar bekleniyor.

Piyasa fiyatlamalarında ECB'nin ekim ve aralık aylarında parasal gevşeme adımlarını sürdürebileceği, ancak indirim büyüklüklerine dair belirsizliklerin devam ettiği öne çıkıyor. Bölgedeki siyasi gelişmeler, özellikle Fransa kaynaklı haber akışı da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Asya piyasaları ve merkez bankası kararı

Asya borsalarında karışık bir görünüm hakim. Nvidia bilançosunun yarattığı karışık sinyaller teknoloji hisselerinde temkinli harekete yol açtı; Nikon hisseleri %4,3, Renesas Electronics %0,3 ve Samsung Electronics %0,7 geriledi.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentiler paralelinde %2,50 seviyesinde sabit bıraktı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 %0,7 ve Güney Kore'de Kospi %0,6 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi %0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng %1,1 değer kaybetti.

Türkiye: BIST 100 ve günlük veri gündemi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı seyretti ve günü %1,48 düşüşle 11.359,01 puandan tamamladı. VİOP Ağustos vadeli BIST 30 kontratı ise akşam seansında yatay seyretti (12.608,00 puan).

Dolar/TL dar bantta hareket ederek kapanışı 41,0370 seviyesinden yapmış, açılışta ise 41,0530 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD büyüme ve çekirdek PCE olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 için 11.300 ve 11.200'ün destek, 11.400 ve 11.500'ün direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Bugün takip edilecek veriler

10:00 Türkiye — Temmuz dış ticaret istatistikleri

10:00 Türkiye — Ağustos ekonomik güven endeksi

12:00 Avro Bölgesi — Ağustos tüketici güven endeksi

12:00 Avro Bölgesi — Ağustos ekonomik güven endeksi

14:30 Avro Bölgesi — 23-24 Temmuz ECB toplantı tutanakları

14:30 Türkiye — Haftalık para ve banka istatistikleri

15:30 ABD — 2. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

15:30 ABD — 2. çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları

15:30 ABD — Haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17:00 ABD — Temmuz bekleyen konut satışları