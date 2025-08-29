Küresel Piyasalar: ABD Büyümesi, PCE Verisi ve Fed Beklentileri

Küresel piyasalarda yoğun veri gündemi ve Fed odaklı beklentiler

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında, ABD ekonomisine ilişkin yeni veriler ve bugün açıklanacak yoğun veri takvimi bulunuyor. ABD'de ikinci çeyrek büyümesinin beklenenden güçlü gelmesi risk iştahını artırırken, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere veriler Fed politikalarına ilişkin beklentileri şekillendirecek.

ABD verileri ve Fed beklentileri

Dün açıklanan verilere göre, ABD GSYH'si 2024 yılının ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 arttı. Önceki öncü veride büyüme yüzde 3 olarak öngörülmüştü. Böylece ilk çeyrekteki yüzde 0,5 daralmayı takiben ekonomide toparlanma sinyalleri görüldü.

Fed'in öncelikli enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE, çeyreksel bazda beklentilere paralel olarak yüzde 2,5 artış kaydetti. Bugün verinin aylık ve yıllık detayları izlenecek; bu verilerin Fed'in ileri dönemdeki adımlarına ilişkin algıyı etkileyebileceği belirtiliyor.

Para piyasaları Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 85 olarak fiyatlıyor ve yıl içinde ilave bir indirim bekleniyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eylül toplantısında 25 baz puanlık bir indirimi destekleyeceğini ve önümüzdeki 3-6 ay içinde ilave indirimler öngördüğünü açıkladı.

Cook'un dava açması ve siyasi yansımalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Cook, Washington'daki federal bölge mahkemesinde dava açtı. Dilekçede, davanın Trump'ın Cook'u görevden alma yönündeki "benzeri görülmemiş ve yasa dışı" girişimine karşı açıldığı ve bunun Fed Yönetim Kurulu tarihinde bir ilk olacağı savunuldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Cook'u kovmak için yeterli gerekçeye sahip olduğunu savundu.

Piyasa tepkileri ve emtia

Bu gelişmelerle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,21'e geriledi; yeni günde ise yüzde 4,22 seviyesinde bulunuyor. Fed'in faiz indirimine ilişkin artan beklentilerle birlikte ons altın dün yüzde 0,6 yükselerek 3.417 dolara çıktı; şu sıralarda 3.409 dolardan işlem görerek yüzde 0,2 değer kaybı gösteriyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,3 azalışla 97,9 seviyesinden günü tamamlarken, şu an önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 98 seviyesinde. Brent petrol varil fiyatı ise yüzde 0,1 düşüşle 67,5 dolarda işlem görüyor.

Hisse senetleri ve şirket haberleri

California merkezli çip üreticisi Nvidia, 27 Temmuz'da sona eren üç aylık dönemde gelirini yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara, karını ise yüzde 59 artışla 26,4 milyar dolara yükseltti. Veri merkezi gelirleri yıllık yüzde 56 artışla 41,1 milyar dolara çıktı ancak beklentilerin biraz altında kaldı; şirket hisseleri dün yaklaşık yüzde 1 geriledi.

New York Borsası'nda S&P 500 endeksi dün yüzde 0,32 değer kazanarak kapanış rekorunu tazeledi. Nasdaq yüzde 0,53, Dow Jones ise yüzde 0,16 yükseldi. ABD endeks vadeli kontratları yeni güne negatif başladı.

Avrupa piyasaları

Avrupa borsalarında karışık bir seyir vardı. Fransa ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler yatırımcıların gündeminde kalmaya devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız-Alman ortaklığının Avrupa için "mükemmel şekilde uyumlu" olduğunu vurguladı.

Ursula von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyonu binasına düzenlenen hava saldırısının ardından Moskova'ya karşı "azami baskıyı" sürdüreceklerini belirtti; Delegasyon yakınlarına iki füzenin 20 saniye içinde düştüğünü ve personelden yaralanan olmadığını aktardı.

Avro Bölgesi ekonomik güven endeksi ağustosta aylık 0,5 puan azalarak 95,2 seviyesine geriledi. Piyasalarda dün FTSE 100 yüzde 0,42 gerilerken, FTSE MIB 30 yüzde 0,23 ve CAC 40 yüzde 0,24 yükseldi; DAX 40 yatay seyretti.

Asya piyasaları

Asya borsalarında karışık hareketler gözlendi. Japonya'da Tokyo TÜFE ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6 artarken, sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 1,6 azaldı ve yıllık bazda yüzde 0,9 geriledi. İşsizlik oranı yüzde 2,3 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Çin'de ekonomideki zayıflığın devam ettiğine dair işaretlerin teşvik beklentilerini artırmasıyla bölge endekslerinde karışık hareketler görüldü. Kapanışa yakın Nikkei 225 yüzde 0,3, Kospi yüzde 0,2 gerilerken; Şanghay bileşik yüzde 0,2 ve Hang Seng yüzde 0,6 prim yaptı.

Borsa İstanbul ve yerel gündem

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,09 artışla 11.368,78 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti. Analistler vade sonu nedeniyle pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin oynaklığı artırabileceği uyarısında bulundu.

Dolar/TL dün 41,0380'den kapanırken, bankalararası piyasada açılışta yüzde 0,3 primle 41,1550 seviyesinden işlem görüyor. Teknik açıdan BIST 100'de 11.450 ve 11.550 direnç; 11.250 ve 11.150 destek konumunda gösterildi.

Bugünün takip listesi

Yurt içi ve yurt dışında bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, temmuz ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

15.00 Almanya, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı kişisel gelirler ve harcamalar

15.30 ABD, temmuz ayı çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, ağustos ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi