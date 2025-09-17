Küresel Piyasalar Fed'in Faiz Kararı ve Powell'ı Bekliyor

Küresel Piyasalar Fed ve Powell'a Odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bugün açıklanacak faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler öncesi karışık bir seyir izliyor. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler enflasyon endişelerini canlı tutsa da piyasa aktörleri bankanın yakın dönemde faiz indirimine gideceğini varsayıyor.

Faiz Beklentileri ve Para Politikası Mesajları

Analistler, Fed'in ekim ve aralık aylarındaki adımlarına ilişkin faiz indirimi olasılığının yüksek kaldığını vurguluyor. Para piyasalarının fiyatlamaları gevşeme beklentilerinin gelecek yıla yayıldığını, bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimi yapmasının beklendiğini gösteriyor. FOMC üyelerinin nokta grafiği ve Powell'ın toplantı sonrası açıklamaları, gelecek dönem politikalarına dair önemli sinyaller taşıyacak.

Trump ve TikTok Gelişmeleri

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye hareketi öncesi yaptığı açıklamada TikTok konusunda uzlaşmaya vardıklarını belirtti: "Tiktok konusunda bir anlaşmaya vardık." Trump, alıcıları yakın zamanda açıklayacaklarını söyledi ve TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması hâlinde yasaklama öngören yasanın uygulanmasının süresini 16 Aralık'a kadar uzattı. Trump ve eşi Melania Trump'ın İngiltere ziyareti başladı; bu ziyaret sırasında Microsoft, Google, Nvidia başta olmak üzere bazı ABD'li teknoloji şirketlerinin İngiltere'de yapay zeka yatırımları duyuruldu.

Makro Veriler ve Tüketici Harcamaları

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de perakende satışlar ağustosta %0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Sanayi üretimi ağustosta %0,1 artarken, ithalat ve ihracat fiyat endeksleri aylık bazda %0,3 yükseldi. Bu veriler, tüketici harcamalarının dirençli kaldığına işaret ediyor.

Tahvil, Döviz ve Emtia Piyasaları

Gevşeme beklentileri tahvil piyasaları ile emtiaları etkiliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün %4,02 iken şu sıralarda %4,03 seviyesinde. Altının ons fiyatı dün tarihi zirveye çıkarak 3.703 doları gördü; yeni günde satış baskısıyla 3.682 dolara çekildi. Dolar endeksi ise genişleyen faiz indirimi beklentileriyle dün 96,5 seviyesine gerileyerek 1 Temmuz'dan bu yana en düşük noktasına indi; yeni günde 96,7'ye yükseldi.

Gümüşün ons fiyatı dün 42,97 dolara çıkarak Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyeyi gördü; daha sonra 42,56 dolara çekildi ve şu sıralarda %1,3 düşüşle 41,97 dolardan alıcı buluyor. Brent petrol varil fiyatı ise yaklaşık %0,3 azalışla 68 dolar düzeyinde işlem görüyor.

ABD ve Avrupa Borsaları

New York Borsası'nda dün S&P 500 %0,13, Nasdaq %0,07 ve Dow Jones %0,27 değer kaybetti. Endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif başladı. Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyir hakimken, yatırımcılar bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın 10. ECB Yıllık Araştırma Konferansı'ndaki konuşmasını izliyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise üye ülkelere Rusya'dan fosil yakıt ithalatını hızla sonlandırmaya yönelik yasal düzenleme teklif edeceğini duyurdu ve ek yaptırım paketleri sinyalini verdi.

Avro Bölgesi ve Avrupa Verileri

Avro Bölgesi'nde temmuzda sanayi üretimi aylık bazda %0,3 artarken, saatlik iş gücü maliyetleri ikinci çeyrekte yıllık %3,6 yükseldi. Almanya'da yatırımcı güveni eylül ayında 37,3 puana çıkarak 2,6 puan artış gösterdi. Dün Avrupa endeksleri İngiltere FTSE 100 %0,88, İtalya FTSE MIB 30 %1,28, Almanya DAX 40 %1,77 ve Fransa CAC 40 %1 değer kaybetti.

Asya Piyasaları

Asya borsaları karışık seyretti. Bölgedeki yatırımcılar, Fed kararı ve Powell'ın tutumuna ek olarak Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasındaki beklenen görüşme öncesi temkinli davranıyor. Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC, yerli üretim gelişmiş çip ekipmanlarıyla test sürecine başladığını açıkladı; SMIC hisseleri habere tepkiyle %5'in üzerinde değer kazandı.

Japonya'da ağustosta dış ticaret dengesi 242,5 milyar yen açık verdi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 %0,1, Güney Kore'de Kospi %0,7 düşüş gösterirken, Şanghay bileşik endeksi %0,4 ve Hong Kong Hang Seng %1,5 yükseldi.

BIST 100 ve Yerel Veriler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün alış ağırlıklı seyirle günü %1,66 yükselişle 11.182,96 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat normal seans kapanışına göre %0,05 primli kapandı. Dolar/TL dün %0,1 azalışla 41,2360'tan kapanırken, bankalararası piyasada açılışta 41,3920'den işlem görüyor.

Analistler teknik açıdan BIST 100'de 11.300 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 11.100 ve 11.000 puanların destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Bugünün Takvimi

09:00 İngiltere, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10:00 Türkiye, temmuz ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10:30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

12:00 Avro Bölgesi, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14:00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15:30 ABD, ağustos ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

21:00 ABD, eylül ayı Fed'in faiz kararı

21:30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması