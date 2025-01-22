Küresel Piyasalar Karışık Seyrediyor: Trump'ın Tarife Planları Endişelendiriyor

Küresel Piyasalarda Karışıklık Hakim

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık koltuğunu devralan Donald Trump'ın uygulamayı planladığı ticari tarifelerin olası etkileri belirsizlik yaratıyor. Bu durum, piyasalardaki risk algısını artırırken, yön konusunda karışık bir seyir izleniyor.

Ticari Tarifelerin Ekonomik Etkileri

Yeni yönetimin ticari tarife uygulamaları, ABD'de enflasyonla mücadeleyi zayıflatabileceğine dair endişeleri beraberinde getiriyor. Trump, başkanlık kararnamesi ile federal kurumlara çeşitli ülkelerin, özellikle Çin, Kanada ve Meksika, haksız ticaret uygulamalarını araştırmaları için talimat verdi.

Trump'ın Yatırım Açıklamaları ve Hisse Piyasaları

Trump ayrıca, yapay zeka altyapısına yönelik 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını duyurdu. Bu arada otomotiv sektöründe, olası tarifelere karşı duyulan endişelere rağmen, Ford ve General Motors gibi şirketlerin hisselerinde sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 5,7 değer artışı gözlemlendi.

Piyasa İstatistikleri ve Faiz Oranları

Küresel gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 108,1'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 1,3 artarak 2,753 dolar'dan işlem görmekte.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Gözlemler

Avrupa borsalarında, İtalya hariç pozitif bir hava hâkim. Dünya Ekonomik Forumu'nda yatırımcıların dikkati ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. Ayrıca, Almanya’da yatırımcıların beklentileri düşerken, ZEW Ekonomik Güven Endeksi 10,3 puana geriledi.

Asya Piyasalarında Dalgalanma

Asya borsalarında Trump'ın 1 Şubat'ta Çin'e uygulayacağı yüzde 10'luk ticari tarife açıklamaları sonrası karışık bir seyir izleniyor. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi. Öte yandan, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düştü.

Borsa İstanbul'un Seyri

Yurt içinde Borsa İstanbul, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü 9.999,55 puandan kapattı. Dolar/TL ise 35,6400 seviyesinden işlem görüyor. Bugün, yurt içinde veri gündemi sakin; yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek.