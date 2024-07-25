Küresel Piyasalar Negatif Seyirde: Yatırımcılar Büyüme Verilerine Bakıyor

Küresel Piyasalarda Düşüş Etkisi

Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji hisseleri öncülüğünde gelişen satış baskısıyla olumsuz bir seyir izliyor. yatırımcıların dikkati bugün açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Teknoloji Şirketlerinden Gelen Kötü Haberler

Gelir ve kar beklentilerini aşan ancak YouTube reklam gelirlerinde hayal kırıklığı yaşayan Alphabet hisseleri, %5,03 düşüş gösterdi. Tesla ise finansal sonuçlarının beklenenin altında kalması ve Robotaxi tanıtımının ertelenmesi ile birlikte %12,33 değer kaybetti.

Yatırımcıların Yeniden Değerlendirmesi

Yatırımcılar, yapay zeka alanındaki gelişmeleri yeniden gözden geçirirken, çip üreticilerinin hisselerinde de önemli düşüşler kaydedildi. Nvidia hisseleri %6,8, Broadcom ise %7,6 değer kaybetti.

Asya Piyasalarında Etkiler

Tayvan Semiconductor'un piyasalardaki satış baskısı ile nasıl başa çıkacağı merak edilirken, Asya'da etkili olan Gaemi Tayfunu nedeniyle Tayvan borsalarında işlem gerçekleşmedi.

Mali Piyasalardaki Gelişmeler

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele politikası çerçevesinde önümüzdeki hafta faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini belirtirken, yılsonuna kadar 3 faiz indirimi yapılacağı yönündeki beklentiler artıyor. Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,26 seviyelerinde işlem görüyor.

Global Hisse Piyasalarındaki Duyarlılık

New York Borsası'nda dünkü kapanışta Nasdaq endeksi %3,64, S&P 500 %2,31 ve Dow Jones %1,25 değer kaybına uğradı. Avrupa borsalarında da benzer bir düşüş yaşandı.

Asya'daki Faaliyetler ve Diğer Gelişmeler

Japonya'da Nikkei 225 endeksi %3,2, Güney Kore'de Kospi %1,7, Çin'in Şanghay endeksi ise %0,6 düşüş gösterdi. Türkiye'de ise BIST 100 endeksi %0,88 azalarak 10.991,57 puandan kapanış yaptı.

Bugünün Verileri

Bugün önemli veriler arasında Türkiye'de temmuz ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı; Almanya'da iş dünyası güven endeksi; ABD'de ise büyüme, dayanıklı mal siparişleri, işsizlik başvuruları ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri yer alıyor.