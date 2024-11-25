Küresel Piyasalar Veri Haftasına Karışık Başladı

Küresel Piyasalar Yoğun Veri Haftasına Karışık Seyirle Girdi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem stratejilerine dair belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler, ticaretin yönünü belirsiz hale getiriyor. Bugün, yatırımcıların ilgisi bu hafta ABD'den açıklanacak olan büyüme verileri ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarına odaklanmış durumda.

Politika ve Ekonomi Üzerindeki Belirsizlikler

Donald Trump'ın başkanlık döneminde izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki potansiyel etkileri bilgisizliğini korurken, Fed'in enflasyonla mücadeledeki yol haritasının netleşmemesi piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikler, jeopolitik risklerin artması nedeniyle piyasa alışverişlerinde etkisini hissettirmeye devam ediyor. Bu durum, enerji ve gıda fiyatları gibi sektörlerde enflasyonist baskıları artırarak risk algısını yükseltiyor.

Piyasa Beklentileri ve Önemli Veriler

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yüzde 53 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine gideceğini, yüzde 47 ihtimalle ise politika faizini sabit bırakacağını öngörüyor. Yarın açıklanacak olan FOMC tutanaklarında Fed'in geleceğe dönük beklentilerine dair ipuçları aranacak.

Trump, kabinesini oluşturma çalışmalarına devam ederken, Hazine Bakanlığı için Scott Bessent'i aday gösterdi. Bessent, yatırım yönetimi konusunda 35 yılı aşkın bir deneyime sahip olan saygın bir figür olarak dikkat çekiyor.

Piyasalarda Son Durum

Cuma günü, S&P 500 endeksi yüzde 0,4, Nasdaq yüzde 0,2 ve Dow Jones yüzde 1 artış gösterdi. Ancak, altın fiyatları yeni haftaya azalışla başladı; şu anda ons fiyatı 2.670 dolardan işlem görüyor. Öte yandan, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35’e geriledi.

Kripto para piyasasında ise, Bitcoin 99 bin 500 dolardan hızla düşerek 97 bin 800 dolara kadar geriledi. Euro Bölgesi'nde de ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri ortaya çıkınca değerli madenler ve dolara yönelme arttı.

Analizler ve Beklentiler

Analistlerin değerlendirmelerine göre, yatırımcılar bugün Türkiye'de açıklanacak bahar dönemi yatırım eğilimi istatistiklerini, kapasite kullanım oranını ve reel kesim güven endeksini takip edecek. Almanya'dan gelecek Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi de yakından izlenecek.

Özetle, küresel piyasalarda belirsizlikler sürerken, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken veriler gün yüzüne çıkacak. BIST 100 endeksinin ise 9.800 ve 10.000 puanlarının direnci, 9.420 ve 9.300 seviyelerinin destek noktası olarak analiz ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.