Küresel Piyasalarda ABD İstihdam Verileri Bekleniyor

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir

Küresel piyasalarda, 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan düşüş, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

ABD İstihdam Raporu Öne Çıkıyor

Bugün açıklanacak olan ABD istihdam raporundaki verilerin, piyasalarda önemli bir etki yaratması bekleniyor. Ekonomik alanda "yumuşak iniş" sinyalleriyle birlikte, istihdam verileri yatırımcıların gözüne yerleşti.

Kişisel Tüketim Harcamaları Artış Gösterdi

Dün açıklanan rakamlara göre, kişisel tüketim harcamaları Eylül ayında aylık bazda %0,5 artarak beklenenden daha yüksek bir artış kaydetti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise %0,3 artış gösterdi.

İşsizlik Maaşı Başvurularında Düşüş

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Ekim ile biten haftada 216 bine gerileyerek öngörülerin altında gerçekleşti.

Teknoloji Hisselerinde Satış Baskısı

Teknoloji şirketleri, bilançolarında yapay zeka maliyetlerindeki artış beklentisine yer vererek satış baskısını derinleştirdi. Örneğin, Microsoft hisseleri büyüme öngörülerine rağmen %6,1 değer kaybetti.

Diğer yandan, Meta ve Alphabet gibi şirketlerin hisseleri de benzer bir düşüş yaşadı.

Petrol Fiyatları ve Tahvil Faizleri

Brent petrolün varil fiyatı, %1,9 artarak 74 dolardan kapanırken, para piyasalarında Fed'in politika faizini %0,25 düşüreceği yönündeki beklentiler güçlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise %4,28 seviyesinde işlem görüyor.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Son Durum

ABD seçimleri öncesinde azalan risk iştahı Avrupa borsalarında negatif bir seyir hâkim kılarken, Asya piyasaları karışık bir görünüm sergiliyor. Japonya'da imalat sanayi PMI'nın 49,2, Çin'de ise 50,3 seviyesinde gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Yurt İçinde S&P Değerlendirmesi Bekleniyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın %1,58 altında kapadı. Bugün, Standard & Poor's tarafından yapılacak Türkiye değerlendirme raporu merakla bekleniyor.

Yatırımcılar, uluslararası piyasalarda dikkat çekici gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Bugün takip edilecek veriler arasında Türkiye, İngiltere ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI ve istihdam verileri yer alıyor.

Piyasalardaki bu dalgalanma, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarken, gelişmeleri dikkatle takip etmek büyük önem taşıyor.