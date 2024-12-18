Küresel Piyasalarda Fed Beklentileri ve Ekonomik Veriler Ön Planda

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir dikkat çekiyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığı düşünülse de, makroekonomik verilerden alınan sinyaller, enflasyonist baskıların sürebileceğine dair endişeleri artırıyor.

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri, gelecekteki para politikasına dair ipuçları sunması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in gelecek yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor. Ancak, Fed'den gelecek sinyaller ile ABD Başkanı Donald Trump'ın vaat ettiği ekonomi politikalarının çelişebileceğine dair endişeler, risk iştahının azalmasına neden oluyor.

Makroekonomik veriler arasında ABD'de perakende satışlar, kasımda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Uzmanlar, bu durumun, Fed'in kısıtlayıcı para politikasına ve hedefin üzerinde kalan enflasyona rağmen, ABD'de tüketici talebinin güçlü kaldığını gösterdiğini belirtiyor.

Öte yandan, sanayi üretiminde de kasımda yüzde 0,1’lik düşüş yaşandı. ABD'de kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0,2 puan azalarak yüzde 76,8 seviyesine geriledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin planladığı tarifelerin ve etkilenen ülkelerin olası karşı adımlarının, küresel emtia piyasaları için en önemli riskleri oluşturduğunu bildirdi.

Tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40'a düştü, dolar endeksi ise 106,9'a geriledi. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 düşerken, yeni günde 2.443 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise talep endişeleri nedeniyle 73 dolara indi.

ABD'de seçimlerin ardından yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, Fed'in faiz kararı öncesinde 108 bin dolar'ın üzerini test ederek, yeni günde 103 bin 500 dolarda denge buldu.

Kurumsal açıdan, Japon Nikkei gazetesine göre otomotiv üreticileri Nissan ile Honda birleşme görüşmeleri yapma planında, bu haber üzerine Honda'nın ABD'deki hisselerinde artış yaşandı.

New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,39, Nasdaq endeksi yüzde 0,32, Dow Jones endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti ve üst üste dokuzuncu günü düşüşle tamamladı. Ancak, endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsaları da genelde negatif bir seyir izlerken, Almanya'daki siyasi belirsizlikler yatırımcıların kaygılarında etkili oldu. Bugün Avro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odak noktasını oluşturuyor.

Analistler, Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin aralık ayı sonuçlarıyla yatırımcı güveninin artmış olabileceğini belirtiyor. Endeks, geçen aya göre 8,3 puan artarak 15,7 seviyesine yükseldi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yarın alacağı para politikası kararları da yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Toplantı sonrası BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalar, banka politikalarına dair ipuçları sunabilir.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Almanya'da DAX yüzde 0,33, İtalya'da FTSE MIB yüzde 1,22 gerilerken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Asya borsalarında, Fed'in para politikası beklentileri sürerken Japonya hariç pozitif bir seyrin hakim olması dikkat çekiyor. Japonya'da ihracat kasımda yüzde 3,8 artarken, ithalat yüzde 3,8 azaldı ve dış ticaret dengesi 117,6 milyar yen açık verdi.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, önümüzdeki iki yılda enflasyonun istikrarlı kalmasının beklendiğini ifade etti.

Piyasalardaki bu gelişmelerle birlikte, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Çin'deki Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 0,9 ve Güney Kore'deki Kospi endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puandan tamamladı. Dolar/TL ise önceki gün kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 33,9870'ten kapandı ve bugün 35,0140'tan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklanacakken, yurt dışında Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinleri takip edilecek. Piyasalarda, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.850 seviyeleri ise destek konumunda.

Açıklanacak veriler: