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Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Gümrük Vergileri ve Yoğun Veri Gündemi

Küresel piyasalar, ABD gümrük vergileri ve açıklanacak yoğun verilerle karışık bir seyir izliyor. İşte son gelişmeler.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 08:57
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Gümrük Vergileri ve Yoğun Veri Gündemi

Küresel Piyasalarda Karışıklık

Küresel piyasalarda, ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışının belirsizlik yaratması sebebiyle karışık bir seyir izleniyor. Bugün açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcılar için kritik bir öneme sahip.

ABD'nin Gümrük Vergileri ve Cevapları

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Meksika ve Kanada'ya uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi, bu ülkelerin sınır güvenliklerini artırma planlarına karşılık durduruldu. Bunun yanı sıra, ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yönelik yüzde 10'luk ek tarifesi karşısında, Çin de ABD'den ham petrol ile tarım ekipmanları gibi ürünlere ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. Bu vergilerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Çin'den Gelen Ekstralar

Çin Ticaret Bakanlığı, tungsten, tellür, bizmut ve molibden gibi kritik madenlerin ABD'ye ihracatını kontrol altına alacağını açıkladı. Ayrıca, Google hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlatıldı.

ABD Ekonomisine Dair Veriler

Dün açıklanan verilere göre, ABD'deki JOLTS açık iş sayısı geçen yıl aralıkta 7 milyon 600 bin olarak beklenenden daha düşük gerçekleşti. Fabrika siparişlerinin geçtiğimiz yıl aralıkta %0,9'luk bir düşüş sergilemesi de dikkat çekti. Bugün tarım dışı istihdam verisi öncesinde ADP özel sektör istihdamı verisinin önemi arttı.

Kurumsal Bilançolar ve Piyasa Tepkileri

Merck'in hisseleri, şirketin gelir tahminlerinin beklentileri karşılayamaması sonrası %9,1 değer kaybederken, Palantir'in finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklentileri aşmasına bağlı olarak hisseleri %23,9 değer kazandı. Bilanço sezonunun devam etmesiyle birlikte, önemli şirketlerin açıklamaları piyasalarda dalgalanmalara neden olabilir.

Piyasalardaki Son Durum

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,51 seviyesinde kalırken, dolar endeksi 108'in hemen altında duruyor. Altının ons fiyatı ise rekor tazeleyerek 2860,57 doları gördü.

Bugün Avrupa borsalarında da yoğun hareketlilik gözleniyor. İlgili ticaret gelişmeleri ve açıklanacak veriler, piyasa katılımcıları için büyük önem taşıyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü %0,33 değer kazanarak 9.807,10 puandan kapattı.

Takip Edilecek Veriler

Piyasalarda bugün Açıklanacak veriler arasında :

  • 11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
  • 12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
  • 12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
  • 13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
  • 15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
  • 16.15 ABD, ocak ayı ADP özel sektör istihdamı
  • 16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi
  • 17.45 ABD, ocak ayı hizmet sektörü/bileşik PMI
  • 18.00 ABD, ocak ayı ISM hizmet sektörü PMI

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