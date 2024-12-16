Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Merkez Bankaları Haftası Başladı

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Başladı

Küresel piyasalar, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında merkez bankaları sıkı para politikalarını gevşetmeye devam ederken, ülkelerin hedeflenen enflasyon oranlarına henüz yakalayamamış olmaları, küresel ekonomi üzerinde belirsizliğin oluşmasına neden oluyor.

ABD'de Enflasyon Verileri Piyasaları Etkiliyor

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verileri beklentiler dahilinde gerçekleşse de, enflasyon baskısının gelecek dönemde güçlü kalabileceği endişesi, piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar, risk iştahını törpülüyor.

Analistler, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalara ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, alınacak sinyallerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dolar Endeksi ve Tahvil Faizleri

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın izlemeyi planladığı vergi indirimleri ve tarifeler gibi politikaların ekonomi üzerindeki olası etkileri de yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,39 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 106,8'den haftaya başladı.

Altın ve Petrol Fiyatları

Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş, alternatif maliyeti artırarak altının ons fiyatının geçen hafta yaklaşık yüzde 2 gerilemesinin ardından yeni haftada yüzde 0,1 yükselişle 2.652 dolardan işlem görmesine yol açtı. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 73,9 dolardan işlem görmekte.

Kripto Para Piyasası

ABD'de Trump'ın seçimle kazanmasının ardından kripto para piyasasında gözlemlenen yükseliş trendi sürüyor. Bitcoin, 106 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda 105 bin 100 dolar'dan işlem görmekte.

Borsa Performansı ve Avrupa Piyasaları

New York Borsası'nda Cuma günü S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,2 düştü. Avrupa'da, Cuma günü açıklanan makroekonomik verilerin ardından özellikle İtalya hariç borsalarda negatif bir seyir izlendi. Bugün ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklama yatırımcıların gündeminde.