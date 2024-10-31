Küresel Piyasalarda Negatif Seyir Devam Ediyor

Küresel piyasalarda, ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle yükselen siyasal belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporuna yönelik beklentilerle olumsuz bir seyir izleniyor. 5 Kasım’da yapılacak seçimlerin sonuçları, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Seçim Politikaları ve Ekonomik Gelişmeler

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ikinci kez başkan olması durumunda yeni tarifeler uygulama, vergi indirimleri yapma ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Demokrat aday Kamala Harris, orta sınıf Amerikalılar için maliyetlerin ve vergilerin azaltılmasına yönelik politikalar izlemeyi planlıyor. Ayrıca, yarın açıklanacak istihdam verilerinin ekonomik gidişat hakkında önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

ABD Ekonomisinde Büyüme Verileri

Dün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte %2.8 büyüyerek beklentilerin altında kaldı ancak tüketici harcamalarındaki %3.7’lik artış, 2023’ün en yüksek seviyesini kaydetti. Analistler, bu verilerin ekonominin istikrarlı bir büyüme hızını koruduğunu gösterdiğini ifade etti.

İstihdam Verileri ve Piyasalardaki Etkiler

Tarım dışı istihdam verisi öncesinde iş gücü piyasa verileri dikkat çekiyor. Özel sektör istihdamında Ekim’de 233 bin kişilik artış, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Bu veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekte faiz indirimlerine gidebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Kurumsal Hisselerde Dalgalanma

Kurumsal tarafta ise, Alphabet’in hisseleri şirketin güçlü mali sonuçları sonrası %2.9, Visa ise %2.9 değer kazandı. Ancak, Eli Lilly’nin hisseleri %6.3 ve AMD’nin hisseleri %10.6 değer kaybetti. Microsoft’un geliri ve Meta’nın geliri de kayda değer artışlar gösterdi.

Para Piyasaları ve Faiz Beklentileri

Son gelişmelerle birlikte para piyasalarında Fed’in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşüreceği öngörülüyor. Dolar endeksi 104.1 seviyesinde işlem görürken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4.29 seviyelerinde seyrediyor.

Fonlama Konusunda Şimdiki Durum

Bu bağlamda, ABD’de enflasyonla mücadele sürecinin yavaşlama belirtileri taşıdığına dair endişeler, tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, altın fiyatları da 2,787.40 dolarla kapanış rekoru kırdı. Bugün ayrıca, Avrupa ve Asya piyasalarında da karışık hareketler gözlemleniyor.

Yurt İçinde Gözlemlenen Trendler

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0.68 artışla tamamladı ve dolar/TL, 34.28 seviyelerinde işlem görüyor. Bugün, ekonomik veriler ve istatistikler yatırımcıların odak noktasını oluşturacak.